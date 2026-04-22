Выносившую решения из Сочи экс-судью из Тамбова оштрафовали на 600 тысяч

Тамбовский областной суд признал виновной бывшую судью Тамбовского районного суда Елену Дробышеву по делу о вынесении заведомо неправосудных решений и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. руб., пишет ТАСС. Приговор был оглашен 21 апреля, соответствующее решение принято по итогам рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции.

Суд установил, что фигурантка дела совершила 10 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 305 УК РФ. Речь идет о вынесении неправосудных судебных актов. В ходе заседания суд также постановил сохранить арест на имущество осужденной на сумму более 2 млн руб. до момента исполнения наказания в части уплаты штрафа.

Как следует из материалов дела, осенью 2021 года экс-судья Тамбовского районного суда, находясь на отдыхе в ведомственном санатории в Сочи, удаленно принимала судебные решения с использованием системы видео-конференц-связи. Всего таким образом было вынесено 10 решений по делам, подлежащим рассмотрению в Тамбовском районном суде.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ приняла решение о лишении фигурантки дела полномочий. В рамках судебного разбирательства бывшая судья заявляла, что не считает свои действия противоправными. По ее словам, стороны по делам были надлежащим образом уведомлены, а после пересмотра решений в ряде случаев были приняты аналогичные судебные акты, что, по ее мнению, подтверждает их законность.

Государственное обвинение настаивало на более строгом наказании и просило назначить штраф в размере 1 млн руб., а также сохранить обеспечительные меры в виде ареста имущества. Суд частично согласился с позицией обвинения, снизив размер штрафа, но оставив в силе меры обеспечения.

Приговор вступает в законную силу в установленном порядке.

Мария Удовик