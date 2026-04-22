В Туапсе не нашли тело ребенка в разрушенном доме после атаки БПЛА

В Туапсе специалисты завершили обследование жилого дома, разрушенного в результате атаки беспилотников, с использованием квадрокоптера. По итогам осмотра тело погибшего ребенка на месте не обнаружено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Туапсинского муниципального округа Евгения Шевченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, на данный момент завалы полностью разобраны, строительный мусор вывезен. Дополнительно была проведена проверка прилегающей территории с применением беспилотного летательного аппарата для поиска возможных останков или следов. Результатов не обнаружено.

Специалисты продолжают поисковые мероприятия. Обследование территории продолжается в плановом порядке с привлечением технических средств и дополнительных сил.

Трагедия произошла в ночь на 16 апреля в результате атаки беспилотников на Туапсе. В результате попадания дрона в частный дом была разрушена комната, где находилась 14-летняя девочка. По данным администрации, она была признана погибшей на основании показаний матери и характера разрушений здания.

В результате той же атаки повреждены около 60 жилых объектов. Это 52 частных дома, восемь многоквартирных домов и три социальных учреждения.

Специалисты проверили 43 жилых помещения, где живут 122 человека. В пяти частных домах жилье полностью утрачено. На месте работают 285 человек и 71 единица техники. В школе №6 работает пункт временного размещения. Часть людей живут в гостиницах. Власти готовы предоставить временное жилье всем, кто в этом нуждается.

Мария Удовик