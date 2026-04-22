В Сочи начали оценку земель для возможного расширения нацпарка

В Сочи началась работа по оценке природоохранной ценности земель, которые могут быть рассмотрены для включения в состав Сочинского национального парка. Об этом сообщили участники межведомственной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Кубани Фото: прокуратура Кубани

Для проведения оценки используется единая методика, разработанная ВНИИ «Экология» — научным центром Минприроды России. Документ был утвержден на научно-техническом совете ведомства 10 апреля 2026 года и предусматривает единые критерии для анализа различных территорий.

В состав комиссии вошли представители Минприроды России, природоохранной прокуратуры, администрации Сочи, Сочинского национального парка, научных и общественных организаций, включая РАН, РГО, центр «Сириус», а также профильные экспертные советы федерального и регионального уровня.

В 2026 году планируется обследование 3,1 тыс. земельных участков. Начало работ в апреле связано с периодом активной вегетации, что позволяет более точно оценивать состояние природных комплексов. Всего задействовано около десяти экспертных групп.

Как отметил директор ВНИИ «Экология» Александр Закондырин, работа комиссии носит исключительно природоохранный и научно-прикладной характер. По его словам, специалисты оценивают экологическое состояние территорий, а вопросы правового характера, включая сделки и права собственности, находятся в ведении надзорных и судебных органов.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, ранее были выявлены случаи выбытия из состава Сочинского национального парка порядка 11 тыс. земельных участков общей площадью около 5 тыс. га. По этим фактам подано более 1,7 тыс. исков, а также оспариваются свыше 2 тыс. землеотводов. Часть участков уже возвращена в федеральную собственность и включена в состав нацпарка.

В ходе текущих работ особое внимание уделяется незастроенным территориям. Специалисты оценивают наличие природных комплексов, редких видов, состояние рельефа, гидрологии, уровень антропогенной нагрузки и возможное рекреационное использование.

Мария Удовик