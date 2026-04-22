В Туапсе разобрали завалы после атак БПЛА

В Туапсе завершены работы по разбору завалов зданий, разрушенных в результате атак беспилотников. Как сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, на данный момент новых заявок на проведение расчистки не поступает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

По его словам, в городе продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Комиссионные группы продолжают обследование пострадавших объектов и фиксируют нанесенный ущерб. Также завершены работы по временной защите зданий — все поврежденные окна закрыты пленкой. Уточняется, что эта мера носит временный характер, в дальнейшем остекление будет полностью восстановлено.

В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было отмечено, что в течение дня поступают отдельные обращения на проведение дополнительного осмотра. При этом основные работы по расчистке территории уже выполнены.

В результате атак, произошедших в ночь на 16 и 20 апреля, без жилья остались девять человек. В настоящее время они размещены в гостиницах и обеспечены необходимыми условиями проживания, включая питание.

Отдельное внимание уделяется социально уязвимым категориям граждан. По данным муниципалитета, под контролем находятся пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи и семьи участников СВО, пострадавшие в результате происшествий.

Ранее сообщалось, что в Туапсе продолжается работа по устранению последствий атак беспилотников, включая оценку ущерба и восстановление поврежденной инфраструктуры.

«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсе специалисты завершили обследование жилого дома, разрушенного в результате атаки беспилотников, с использованием квадрокоптера. По итогам осмотра тело погибшего ребенка на месте не обнаружено.

Мария Удовик