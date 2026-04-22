Число пожарных на терминале в Туапсе выросло до 276 человек

В Туапсе увеличили численность специалистов, задействованных в тушении пожара на морском терминале, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 20 апреля. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По уточненным данным, в настоящее время к ликвидации возгорания привлечены 276 человек и 77 единиц техники, включая подразделения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Ранее сообщалось о меньшей группировке сил — 246 специалистах и 73 единицах техники.

Пожар на территории морского терминала в Туапсе возник в результате последствий беспилотной атаки, произошедшей в ночь на 20 апреля. После инцидента на объекте были зафиксированы очаги возгорания, к ликвидации которых незамедлительно приступили экстренные службы. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

В оперативном штабе региона уточнили, что силы и средства на месте происшествия наращиваются по мере необходимости для обеспечения полной ликвидации возгорания и недопущения распространения огня на соседние участки инфраструктуры.

Напомним, в ту же ночь Туапсе подвергся атаке беспилотников, в результате которой в морском порту произошло возгорание, а также были зафиксированы повреждения остекления в ряде городских объектов, включая образовательные учреждения, музей, церковь, жилые дома и инженерные коммуникации. Сообщалось о погибшем и пострадавших.

Ранее в муниципалитете завершили разбор завалов зданий, разрушенных в результате предыдущих атак. По информации местных властей, новых заявок на проведение аварийно-спасательных работ не поступало, при этом продолжается оценка последствий и восстановительные мероприятия.

Мария Удовик