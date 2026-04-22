Объявлен лонг-лист премии «Большая книга»
Совет экспертов литературной премии «Большая книга» объявил лонг-лист XXI сезона. Как и в прошлом году, премия будет присуждаться в двух номинациях. На соискание премии в этом году было номинировано 465 произведений, в лонг-лист вошли 39: 10 в номинации «Нон-фикшн» и 29 — «Художественная проза».
Среди попавших в длинный список категории «Художественная проза» — известные писатели: Михаил Елизаров с романом ужасов «Юдоль», Алексей Проханов с философским романом «Милый танк», Захар Прилепин с романом о Степане Разине «Тума», Сергей Шаргунов с романом взросления «Попович» и Роман Сенчин с историей жизни нескольких поколений сибирской семьи «Поминки». Помимо них в лонг-лист вошли:
- Сергей Авилов «Мы были почти счастливы»;
- Мария Аксенова «Дитя леса»;
- Коля Андреев «Всклянь»;
- Вера Богданова «Царствие мне небесное»;
- Елена Долгопят «Черты лица»;
- Варвара Заборцева «Береги косу, Варварушка»;
- Дмитрий Захаров «Репродуктор(ы)»;
- Егор Зернов «Овидий-роман»;
- Сергей Катуков «Сверчок без шестка»;
- Катя Качур «Энтомология для слабонервных»;
- Алексей Колесников «Закрепщик»;
- Мария Косовская «Знакомое лицо»;
- Павел Крусанов «Совиная тропа»;
- Анна Лужбина «Крууга»;
- Родион Мариничев «Асель»;
- Сергей Носов «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа»;
- Дарья Промч «Мга»;
- Иван Пырков «Поплавок из осокоря»;
- Маргарита Ронжина «Непокои»;
- Кирилл Рябов «Пьянеть»;
- Андрей Столяров «Копенгагенская интерпретация»;
- Ольга Харитонова «Погрязание»;
- Анна Чудинова «Шепот застывшей воды автор»;
- Александра Шалашова «Как тебя зовут».
В категории «Нон-фикшн» за премию поборется кинообозреватель «Ъ» Андрей Плахов с книгой «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти». Также в длинный список категории попали:
- Василий Авченко, Алексей Коровашко «Александр Вампилов: Иркутская история»;
- Сергей Беляков «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории»;
- Лев Данилкин «Палаццо Мадамы»;
- Иван Корнеев «Олимпийский Мишка. Судьба последней советской утопии и ее талисмана»;
- Михаил Кунин «Евгений Шварц»;
- Роман Сенчин «Александр Тиняков: Человек и персонаж»;
- Александр Снегирев «По линии матери»;
- Михаил Хлебников «Иванова бегство (тропою одичавших зубров)»;
- Максим Чертанов «Петр Первый».
Короткий список премии объявят 3 июня. В прошлом году лауреатами «Большой книги» стали роман «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина и «Халатная жизнь» Зои Богуславской.
