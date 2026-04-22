Объявлен лонг-лист премии «Большая книга»

Совет экспертов литературной премии «Большая книга» объявил лонг-лист XXI сезона. Как и в прошлом году, премия будет присуждаться в двух номинациях. На соискание премии в этом году было номинировано 465 произведений, в лонг-лист вошли 39: 10 в номинации «Нон-фикшн» и 29 — «Художественная проза».

Среди попавших в длинный список категории «Художественная проза» — известные писатели: Михаил Елизаров с романом ужасов «Юдоль», Алексей Проханов с философским романом «Милый танк», Захар Прилепин с романом о Степане Разине «Тума», Сергей Шаргунов с романом взросления «Попович» и Роман Сенчин с историей жизни нескольких поколений сибирской семьи «Поминки». Помимо них в лонг-лист вошли:

Сергей Авилов «Мы были почти счастливы»;

Мария Аксенова «Дитя леса»;

Коля Андреев «Всклянь»;

Вера Богданова «Царствие мне небесное»;

Елена Долгопят «Черты лица»;

Варвара Заборцева «Береги косу, Варварушка»;

Дмитрий Захаров «Репродуктор(ы)»;

Егор Зернов «Овидий-роман»;

Сергей Катуков «Сверчок без шестка»;

Катя Качур «Энтомология для слабонервных»;

Алексей Колесников «Закрепщик»;

Мария Косовская «Знакомое лицо»;

Павел Крусанов «Совиная тропа»;

Анна Лужбина «Крууга»;

Родион Мариничев «Асель»;

Сергей Носов «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа»;

Дарья Промч «Мга»;

Иван Пырков «Поплавок из осокоря»;

Маргарита Ронжина «Непокои»;

Кирилл Рябов «Пьянеть»;

Андрей Столяров «Копенгагенская интерпретация»;

Ольга Харитонова «Погрязание»;

Анна Чудинова «Шепот застывшей воды автор»;

Александра Шалашова «Как тебя зовут».

В категории «Нон-фикшн» за премию поборется кинообозреватель «Ъ» Андрей Плахов с книгой «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти». Также в длинный список категории попали:

Короткий список премии объявят 3 июня. В прошлом году лауреатами «Большой книги» стали роман «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина и «Халатная жизнь» Зои Богуславской.

