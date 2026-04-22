Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Объявлен лонг-лист премии «Большая книга»

Совет экспертов литературной премии «Большая книга» объявил лонг-лист XXI сезона. Как и в прошлом году, премия будет присуждаться в двух номинациях. На соискание премии в этом году было номинировано 465 произведений, в лонг-лист вошли 39: 10 в номинации «Нон-фикшн» и 29 — «Художественная проза».

Среди попавших в длинный список категории «Художественная проза» — известные писатели: Михаил Елизаров с романом ужасов «Юдоль», Алексей Проханов с философским романом «Милый танк», Захар Прилепин с романом о Степане Разине «Тума», Сергей Шаргунов с романом взросления «Попович» и Роман Сенчин с историей жизни нескольких поколений сибирской семьи «Поминки». Помимо них в лонг-лист вошли:

  • Сергей Авилов «Мы были почти счастливы»;
  • Мария Аксенова «Дитя леса»;
  • Коля Андреев «Всклянь»;
  • Вера Богданова «Царствие мне небесное»;
  • Елена Долгопят «Черты лица»;
  • Варвара Заборцева «Береги косу, Варварушка»;
  • Дмитрий Захаров «Репродуктор(ы)»;
  • Егор Зернов «Овидий-роман»;
  • Сергей Катуков «Сверчок без шестка»;
  • Катя Качур «Энтомология для слабонервных»;
  • Алексей Колесников «Закрепщик»;
  • Мария Косовская «Знакомое лицо»;
  • Павел Крусанов «Совиная тропа»;
  • Анна Лужбина «Крууга»;
  • Родион Мариничев «Асель»;
  • Сергей Носов «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа»;
  • Дарья Промч «Мга»;
  • Иван Пырков «Поплавок из осокоря»;
  • Маргарита Ронжина «Непокои»;
  • Кирилл Рябов «Пьянеть»;
  • Андрей Столяров «Копенгагенская интерпретация»;
  • Ольга Харитонова «Погрязание»;
  • Анна Чудинова «Шепот застывшей воды автор»;
  • Александра Шалашова «Как тебя зовут».

В категории «Нон-фикшн» за премию поборется кинообозреватель «Ъ» Андрей Плахов с книгой «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти». Также в длинный список категории попали:

Короткий список премии объявят 3 июня. В прошлом году лауреатами «Большой книги» стали роман «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина и «Халатная жизнь» Зои Богуславской.

Новости компаний Все