Живите дольше, пишите глубже

В Доме Пашкова прошло юбилейное, двадцатое вручение Национальной литературной премии «Большая книга». Раздачи главных призов пришлось ждать долго — из-за ужесточившихся требований безопасности на входе образовалась длинная очередь, и церемония долго не начиналась. Зато прошла она бодро и вызвала в зале более бурные, чем обычно, восторги. Что радостного в том, что «Большую книгу» дали Зое Богуславской и Эдуарду Веркину, пробует объяснить Михаил Пророков.

Премия «Большая книга» в этот раз впервые вручалась по новой формуле: не как раньше — три призовых места на всех, а по одному — в номинациях «Художественная проза» и «Нон-фикшн». И без повторов: получивший премию в одной номинации больше на победу в ней же претендовать не сможет.

Выступая на открытии церемонии, председатель Совета экспертов писатель Дмитрий Данилов в очередной раз похвалил проведенную при его участии реформу за большую объективность при отборе.

Но больше внимания привлекли его слова о том, что он складывает с себя полномочия главы совета и следующий сезон встретит в качестве рядового члена жюри. Дмитрия Данилова проводили аплодисментами — решения Совета экспертов под его руководством выглядели взвешенными и свободными от любой групповщины: политической, возрастной и какой бы то ни было еще.

Что до возраста авторов, то юных Анну Баснер с ее «Парадоксом Тесея» и Анну Шипилову со сборником «Скоро Москва» в финале замечательно уравновешивала 101-летняя Зоя Богуславская, автор мемуаров «Халатная жизнь» (см. “Ъ” от 12 сентября). Тем интереснее было ждать итогов голосования Большого жюри. Тем более что в шорт-листе 20-й премии не было безусловных мэтров, таких как Алексей Варламов, Евгений Водолазкин или Леонид Юзефович. В номинации «Выбор поколения», лучших в которой определяют студенты и молодые преподаватели, на этот раз победили два автора — Анна Баснер и автор «Запасного выхода» Илья Кочергин (см. “Ъ” от 5 октября). О том, кому вручат главные призы взрослые академики, это, конечно, мало что говорило.

Однако на этот раз вкусы юношества и мэтров оказались близки — совсем немного до победы в основной номинации «Художественная проза» по итогам голосования не хватило именно Кочергину и Баснер. То есть, если бы вручались второе и третье места, именно они бы их и получили.

А победителем стал Эдуард Веркин, о чьей «Сороке на виселице» “Ъ” также недавно писал (см. “Ъ” 25 ноября). Первый — и также единственный — приз в номинации «Нон-фикшн» вручили Зое Богуславской, которая присутствовала на церемонии и принимала поздравления, хотя на сцену подниматься не стала.

Какие выводы по горячим следам можно сделать из случившегося?

В случае с Зоей Богуславской в голову приходит банальное: «В России надо жить долго». По крайней мере на качестве мемуаров долгожительство сказывается очень заметно.

В «нехудожественной» части короткого списка были и другие автобиографии («Недрогнувшей рукой» Елены Холмогоровой), и мемуары, посвященные хоть и не очень большому, но крайне драматичному отрезку жизни («Девочка и тюрьма» Людмилы Вебер — книга, подкупающая не только темой, но и на удивление трезвой и спокойной манерой изложения). Но по охвату эпох и россыпи имен соперничать с «Халатной жизнью» им было, конечно, трудно.

А Эдуарда Веркина можно поздравить с тем, что он смог преодолеть давнее предубеждение академиков как против фантастики, так и против себя самого: статус подросткового писателя уже дважды мешал ему стать лауреатом «Большой книги» — с романами «Остров Сахалин» и «снарк снарк».

Его сильные стороны — интуиция, наблюдательность, мгновенная и всегда неожиданная смена фокуса, умение работать с ненадежным рассказчиком и уже одним этим постоянно держать читателя в напряжении. По сложности устройства «Сорока…» на две головы превосходит остальных участников «художественного» шорт-листа, и успех автора более двадцати романов и трех дюжин повестей стоит признать заслуженным.

Однако есть нюанс: в протоколе голосования «Сороку на виселице» от «Запасного выхода» отделил всего один балл: 669 у Веркина, 668 у Кочергина. Что, безусловно, рождает пожелания к новой формуле премирования: хотелось бы, чтобы второе место, по крайней мере если оно так похоже на первое, тоже было как-то вознаграждено. С другой стороны, Илья Кочергин в будущем еще сможет побороться за приз, а вот у Эдуарда Веркина с учетом новых правил премии такой возможности не будет, о чем он с грустью сказал в своем благодарственном слове.