Зерну указали на дверь

Дополнительная квота на вывоз зерновых за пределы ЕАЭС до окончания нынешнего сельхозсезона составит 5 млн тонн, постановило правительство. Такое решение объясняется рекордным урожаем 2025 года, поглотить который внутренний рынок не в состоянии. До начала нового сезона (30 июня) остается меньше квартала, и аграриям необходимо освобождать склады. При этом спрос на сельхозпродукцию вырос из-за проблем на Ближнем Востоке, отмечают эксперты.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Правительство РФ принятым 10 апреля постановлением определило дополнительную тарифную квоту на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы за пределы ЕАЭС: она составит 5 млн тонн и будет действовать до 30 июня. Поясняется, что решение принято с учетом увеличения оценки Росстатом объема сбора зерновых культур в 2025 году и обеспеченности зерном внутреннего рынка. Всего урожай зерновых составил 141,2 млн тонн (125,9 млн тонн годом ранее) — рост в первую очередь был связан с производством пшеницы: 91 млн после 82,6 млн тонн в 2024 году.

Квотирование экспорта зерновых было введено в 2021 году для того, чтобы стимулировать либо ограничивать их вывоз в зависимости от объема переходящих запасов. С начала каждого сельскохозяйственного сезона до 14 февраля участники рынка могут вывозить зерно свободно, а во второй его половине (с 15 февраля по 30 июня) — в рамках квоты с уплатой плавающей пошлины, размер которой зависит от ценовой конъюнктуры. За пределами квоты платеж составляет 50% таможенной стоимости партии, но не менее €100 за тонну. Квота на вывоз зерновых в 2026 году составила 20 млн тонн после 10,6 млн в 2025-м (см. “Ъ” от 25 декабря 2025 года).

Увеличение квоты связано с активизацией экспорта зерновых в марте.

«Именно тогда мы начали сильно опережать прошлый год по отгрузкам и догонять отставание, которое сложилось осенью»,— поясняет глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Основной спрос, по его словам, сейчас формируется за счет нестабильности в Ормузском проливе.

Остатков зерна сейчас больше, чем в прошлом году, отмечает зампред совета ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян. По его словам, есть задача активизировать вывоз до начала нового сезона — в июне на юге уже начнется уборка, и аграриям необходимо освобождать склады. Решение Минсельхоза снижает риск того, что часть экспортного потенциала останется нереализованной, говорит руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артем Суворов. По его словам, квота нужна и для поддержки цен у производителей «при высоком предложении и слабой рентабельности расширение экспортного окна позволяет быстрее убрать излишек с внутреннего рынка».

По словам Бабкена Испиряна, новая квота будет, вероятнее всего, выбрана.

При этом это произойдет вне зависимости от цен на зерновые на внешних рынках и даже с продажей зерна ниже себестоимости, поскольку «надежды, что стоимость зерна резко вырастет, нет». По его словам, самая большая проблема здесь —«переукрепленный» курс рубля, из-за чего во многих случаях внутренние продажи становятся дороже, чем зарубежные.

Аркадий Злочевский оценивает потенциальный объем экспорта пшеницы в «не менее чем 42 млн т, но многое будет зависеть от весенних месяцев». По ячменю и кукурузе объемы поставок при этом могут оказаться ниже прошлогодних. Сейчас, отмечает эксперт, на фоне новой волны укрепления курса рубля еженедельная активность по отгрузкам несколько снизилась: в феврале они составляли ниже 50 тыс. тонн, в марте — порядка 150 тыс. тонн в день, сейчас — в районе 100 тыс. тонн.

Отметим, что ситуация с экспортом продовольственных товаров и сельхозсырья в целом по сектору АПК в начале года несколько улучшилась. По данным Федеральной таможенной службы, в январе—феврале такие поставки выросли до $6,4 млрд (плюс 5,7% к аналогичному периоду 2025 года. По оценке Минсельхоза, экспортный потенциал зерна в этом году составляет 53–55 млн тонн; из них 44–43 млн тонн — это пшеница). По итогам прошлого сезона показатель составил 53 млн тонн (включая 44 млн тонн пшеницы).

Анна Королева