Числом и уменьем

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Краснодарском крае по итогам 2025 года увеличилось на 19,1 тыс. единиц, продемонстрировав рост в 6,3% к уровню предыдущего года. По мнению экспертов, сектор сохраняет устойчивость за счет развития внутреннего туризма и адаптивности инфраструктуры поддержки. Однако дальнейшая динамика будет зависеть от жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) и успешности перехода на новую систему налогообложения.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае по итогам 2025 года выросло на 19,1 тыс. Единиц, до 320 тыс. (рост 6,3% к показателю предыдущего года). Как сообщили «Ъ-Кубань» в региональном департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности, традиционным лидером в структуре МСП остается торговля, на долю которой на 1 марта 2026 года приходится 35% всех зарегистрированных субъектов.

Среди ключевых сегментов также выделяют транспортировку и хранение (10,4%), строительство (9,3%), операции с недвижимостью (7,6%) и научную деятельность (7,3%). Несмотря на краевую специфику, доля гостиниц и общепита составляет лишь 5,1%, а обрабатывающих производств — 5,4%.

В департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края отмечают, что предприниматели проявляют осторожность на фоне изменений налогового законодательства. По оценкам ведомства, именно налоговая повестка чаще всего становится предметом обсуждения на бизнес-форумах и встречах с предпринимателями. Компании вынуждены адаптировать финансовые модели и бизнес-процессы, при этом сам рост числа МСП свидетельствует о сохранении интереса к предпринимательству. Текущую ситуацию в департаменте характеризуют как период адаптации.

«У региона есть специфика, связанная с отраслевой структурой: значительная часть активности на побережье зависит от сезонного фактора», — отмечают в пресс-службе краевого депбизнеса.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко указывает на то, что кубанский бизнес эффективно использует потенциал внутреннего туризма. По его мнению, именно приток отдыхающих формирует долгосрочный запрос на развитие инфраструктуры гостеприимства и сопутствующих сервисов, что позволяет МСП расширять горизонты планирования.

Эксперт ожидает, что в ближайшие годы динамика сохранится за счет цифровизации и новых ниш в креативных индустриях.

«При сохранении текущей динамики и отсутствии глобальных кризисов в Краснодарском крае будет сохраняться положительный тренд развития МСП. Рост может составлять порядка 15–20% ежегодно. Основными драйверами станут туризм и сфера услуг (гостиницы, рестораны, кафе), сегмент эко- и фермерской продукции, креативные индустрии (дизайн, изделия ручной работы), а также онлайн-торговля и ИТ»,— комментирует господин Щербаченко.

Генеральный директор Atomic Capital Александр Зайцев подчеркивает, что рост числа субъектов МСП в регионе сопровождается увеличением выручки, занятости и налоговых поступлений, что свидетельствует о реальном расширении экономической активности. При этом структура сектора остается неизменной: основу по-прежнему формируют торговля, услуги, логистика и строительство, тогда как доля производственного бизнеса остается ограниченной.

«Это позволяет говорить о преимущественно экстенсивном характере роста: увеличивается число компаний в уже сложившихся сегментах, тогда как перехода к более капиталоемким и высокомаржинальным видам деятельности пока не происходит. Значительная часть малого бизнеса сосредоточена в отраслях с выраженной сезонной загрузкой, из-за чего выручка и занятость заметно колеблются в течение года, а часть предприятий фактически работает только в период "высокого сезона"»,— отмечает господин Зайцев.

Дополнительным фактором давления гендир Atomic Capital называет высокий уровень ключевой ставки, ограничивающий доступ к заемному финансированию и сдерживающий инвестиционную активность.

Управляющий партнер юридической компании Vita Liberta Сергей Конон связывает рост числа субъектов МСП с тремя ключевыми факторами. Во-первых, с продолжающейся структурной перестройкой экономики. Освободившиеся после ухода западных компаний ниши в 2022–2024 годах постепенно занимают локальные игроки, прежде всего в туризме, общепите, логистике и агропереработке. Во-вторых, с возвратной миграцией предпринимателей, которые после попыток вести бизнес в Казахстане, ОАЭ и Грузии возвращаются в Краснодарский край, рассматривая его как более стабильную юрисдикцию с развитой инфраструктурой и предсказуемой налоговой средой. Третьим фактором эксперт считает регуляторные послабления — в частности, введение Единого налогового счета и упрощение регистрационных процедур, снизившие административные барьеры для входа в бизнес.

«Рост на 19,1 тыс. субъектов не в полной мере отражает реальное расширение деловой активности. Статистика включает как устойчиво работающие компании, так и "технические" регистрации — например, под отдельные контракты или льготы. В регионах с высокой туристической нагрузкой до 20–25% новых МСП составляют сезонные проекты, которые после окончания сезона закрываются либо уходят в тень. Устойчивым считаю рост в сегментах с долгосрочной бизнес-моделью — агропереработке, строительстве и логистике»,— уточнил эксперт.

В перспективе, по прогнозу Сергея Конона, положительная динамика в секторе МСП сохранится, однако темпы роста замедлятся до 3–4% в год по мере исчерпания эффекта импортозамещения.

При этом структура сектора будет меняться: сегмент микробизнеса стабилизируется, а основной рост сместится в сторону малых и средних компаний с выручкой от 50 млн руб. Ключевыми драйверами останутся импортозамещающие производства, агропереработка и логистика, в том числе за счет развития портовой инфраструктуры. Туристический сектор продолжит расширяться, однако его вклад в устойчивое развитие МСП будет зависеть от решения инфраструктурных ограничений — прежде всего в части водоснабжения, энергетики и транспортной доступности.

Заместитель генерального директора службы доставки Dalli Николай Шадов связывает активность сектора МСП с синергией внутреннего спроса и бурного развития электронной коммерции. По его оценкам, Краснодарский край прочно удерживает четвертое место в стране по объему онлайн-продаж (457 млрд руб. по итогам 2024 года), что создает для малого бизнеса реальные рынки сбыта и подтверждает статистику регистраций физическим движением товаров. Однако эксперт предупреждает, что операционная модель для таких компаний стремительно дорожает из-за кадрового дефицита и инфраструктурных издержек:

«Рост числа субъектов МСП на Кубани выглядит естественным продолжением общей экономической динамики региона с ВРП на уровне 5,8 трлн руб. Когда в крае оживает малый бизнес, это мгновенно отражается в операционных показателях логистики: увеличивается число отправителей и объемы отгрузок. Почти 78% субъектов — это индивидуальные предприниматели. Число самозанятых составляет более 600 тыс. человек. Такой микробизнес крайне чувствителен к сезонности и стоимости денег»,— резюмировал эксперт.

Нурий Бзасежев