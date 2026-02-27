Налоговые поступления от МСП Кубани выросли на 46,5% за два года

В Краснодарском крае поступления от применения специальных налоговых режимов, которые используют преимущественно субъекты малого бизнеса, за 2023–2025 годы увеличились на 46,5%. Прирост по торговле, строительству, операциям с недвижимостью, гостиницам и общественному питанию, а также транспортировке и хранению составил 16,4 млрд руб., рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Указанные отрасли формируют порядка 70% поступлений от упрощенной и патентной систем налогообложения. В 2026 году ожидается дальнейший рост поступлений в консолидированный бюджет края на 10% по сравнению с 2025 годом.

По итогам 2024 года выручка субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края составила почти 5 трлн руб., что на 11% больше, чем в 2023 году. Данные за 2025 год Краснодарстатом пока не сформированы.

Наибольшая доля выручки МСП приходится на торговлю — 42%. Обрабатывающие производства обеспечивают 10,9%, строительство — 10,8%.

Самый динамичный прирост выручки в 2024 году зафиксирован в профессиональной, научной и технической деятельности — +29,4% к 2023 году. В сфере информации и связи рост составил 28,8%. Обрабатывающие производства увеличили выручку на 19%, гостиницы и общепит — на 18,7%.

По количеству субъектов МСП традиционно лидируют Краснодар, Сочи и Новороссийск. По оценке на 2025 год, в Краснодаре зарегистрировано 108,9 тыс. субъектов, в Сочи — 41,3 тыс., в Новороссийске — 18,8 тыс. В совокупности на эти три города приходится 52,3% всех субъектов малого и среднего предпринимательства края.

В 2024 году наиболее высокий прирост числа МСП среди городских округов показали Сириус — плюс 9% к 2023 году — и Сочи — плюс 5,3%. По оценке 2025 года, Сириус демонстрирует рост на 11,1% к 2024 году, Краснодар — на 8,1%.

Среди муниципальных округов по количеству субъектов МСП лидирует Анапа — 13,8 тыс. единиц. В Туапсинском муниципальном округе зарегистрировано 5617 субъектов. В 2024 году Туапсинский округ показал прирост на 6,5%, а в 2025 году наибольшая динамика ожидается в Горячем Ключе — 5,7%.

В муниципальных районах максимальное число субъектов МСП сосредоточено в Динском районе — 8,5 тыс. Далее следуют Славянский (5255), Северский (5,1 тыс.) и Ейский (5 тыс.) районы. Динской район демонстрирует устойчивый рост: плюс 7,6% в 2024 году и оценочно 8,6% в 2025 году.

Мария Удовик