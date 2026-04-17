Главные новости за 17 апреля. Кавказ

В Ставропольском крае с 1 апреля 2022 года по 1 апреля 2026 года число компаний с иностранным капиталом уменьшилось с 40 до 36 организаций, то есть на 10%. Об этом сообщает «РБК Кавказ» со ссылкой на исследование аналитической компании «Контур.Фокус». Как отмечается в сообщении процентный показатель региона является самым низким среди регионов в Северо-Кавказском федеральном округе.

В 2025 году в Ставропольском крае объем выполненных строительных работ составил 274 млрд руб., что на 5,5% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, направили 190,4 тыс. заявлений об оказании помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «В муниципалитетах оценивает ущерб 131 комиссия из 400 специалистов. Порядка 13 тысяч домовладений уже обследовано, работа продолжается. В подворовых обходах адресно помогают каждому пострадавшему»,— говорится в сообщении.

Правительство Дагестана увеличило финансирование помощи жителям, чье имущество пострадало от неблагоприятных погодных явлений, до 400 млн руб., сообщает пресс-служба регионального кабмина. 17 апреля председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал распоряжение о выделении из резервного фонда еще 300 млн руб., следует из официального сообщения кабмина региона.

Застройщики Ставропольского края ввели в эксплуатацию 5,2 тыс. квартир общей площадью 543,3 тыс. кв. м в первом квартале 2026 года, что на 35,8% меньше, чем 846,4 тыс. кв. м за аналогичный период 2025 года. Северо-Кавказстат опубликовал эти данные, подтверждая тенденцию спада по всему Северному Кавказу.

Тарумовский районный суд Дагестана вернул государству акваторию Каракольских озер площадью свыше 10,5 тыс. га, которую частное лицо незаконно включило в свой земельный участок. Кадастровая стоимость этой территории превышает 1,4 млрд руб. Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение во время проверки и сразу обратилась в суд с иском о признании права собственности гражданина отсутствующим.

Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Дагестан возглавили рост туристического потока в России за январь–февраль 2026 года. По данным Росстата, Северная Осетия показала скачок на 204%, Карачаево-Черкесия прибавила 119%, Дагестан — 106%.

Росимущество через банк ПСБ выставило на торги 100% доли в ООО «Русмаркет» (Москва), изъятое у экс-гендиректора «МРСК Северного Кавказа» Магомеда Каитова. Начальная цена составила 238,78 млн руб. без НДС, шаг аукциона — 2,39 млн руб., задаток — 47,76 млн руб. Заявки принимают до 23 апреля 2026 года, сами торги пройдут онлайн 24 апреля на площадке РТС-тендер.

Износ мелиоративного комплекса Ставропольского края достиг 85%, и региональные власти требуют серьезной федеральной поддержки для его модернизации. Об этом заявили в краевой Думе по итогам совещания с участием сенаторов, заместителя министра сельского хозяйства РФ, депутатов и аграриев, посвященного развитию водозаборных и оросительных систем края.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Кабардино-Балкарию одним из десяти регионов России, полностью выполнивших показатели национального проекта «Здравоохранение» по итогам 2025 года. Она объявила об этом на расширенном заседании коллегии Минздрава в Москве 16 апреля 2026 года, где собрались руководители ведомства и эксперты.

Власти Дагестана расширят льготы для жертв паводка. Пострадавшие граждане получат новые льготы: власти освободят их от транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физлиц. Они бесплатно заберут в собственность или аренду без торгов земельные участки для восстановления. Во время ремонта жилья жильцов освободят от платежей за отопление, водоснабжение, горячую воду и электричество — это напрямую снизит расходы семей. Предприниматели тоже под защитой: ИП и юрлица избавятся от ряда налогов, получат субсидии из республиканского бюджета на перезапуск бизнеса. Агентство по предпринимательству и инвестициям ведет учет пострадавших и координирует помощь.