Власти Дагестана расширят льготы для жертв паводка

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание, чтобы доработать нормативку для возмещения ущерба от чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Глава республики Сергей Меликов ранее поручил оперативному штабу подготовить предложения по корректировке документов. Абдулмуслим Абдулмуслимов проанализировал законы Дагестана и других регионов, чтобы выявить пробелы в системе выплат пострадавшим.

Сильнейшие ливни обрушились на Дагестан в конце марта — начале апреля 2026 года, вызвав катастрофическое наводнение. Гидрологи винят совпадение экстремальных осадков и слабую ливневку: городские сети не выдержали редкого объема воды, а застройка часто нарушала нормы. Наводнение унесло жизни людей, разрушило тысячи домов, парализовало инфраструктуру.

Правительство уже выделило 50 млн руб. семьям погибших и раненым, семьи получают по 1 млн руб., остальные — в зависимости от травм. Минтруд утвердил порядок выплат из резервного фонда, специалисты перешли на круглосуточный режим для оформления пособий.

Пострадавшие граждане получат новые льготы: власти освободят их от транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физлиц. Они бесплатно заберут в собственность или аренду без торгов земельные участки для восстановления. Во время ремонта жилья жильцов освободят от платежей за отопление, водоснабжение, горячую воду и электричество — это напрямую снизит расходы семей.

Предприниматели тоже под защитой: ИП и юрлица избавятся от ряда налогов, получат субсидии из республиканского бюджета на перезапуск бизнеса. Агентство по предпринимательству и инвестициям ведет учет пострадавших и координирует помощь. Народное Собрание соберется 23 апреля для внеочередной сессии и примет поправки.

Станислав Маслаков

