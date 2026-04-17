Росимущество продает актив экс-главы МРСК СК Магомеда Каитова за 239 млн рублей

Росимущество через банк ПСБ выставило на торги 100% доли в ООО «Русмаркет» (Москва), изъятое у экс-гендиректора «МРСК Северного Кавказа» Магомеда Каитова, пишет «Интерфакс».

Начальная цена составила 238,78 млн руб. без НДС, шаг аукциона — 2,39 млн руб., задаток — 47,76 млн руб. Заявки принимают до 23 апреля 2026 года, сами торги пройдут онлайн 24 апреля на площадке РТС-тендер.

Магомед Каитов возглавлял «МРСК Северного Кавказа» (ныне «Россети СК») в 2006–2011 годах и, по данным Генпрокуратуры, создал преступное сообщество из бывших сотрудников компании и ОАО «ДЭСК». Группа похитила 3,46 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на модернизацию электросетей Ставропольского края и Северного Кавказа. Магомед Каитов легализовал коррупционные доходы в 4,3 млрд руб., купив акции ПАО «Ставропольэнергосбыт», АО «Ставропольские городские электрические сети», АО «Горэлектросеть», АО «Кисловодские городские электрические сети» и других активов на 14,3 млрд руб. Он распределил бумаги между аффилированными лицами, включая дочь и доверенных партнеров, чтобы скрыть бенефициарство.

В 2021 году УФСБ по Ставрополью возбудило уголовное дело против Магомеда Каитова за мошенничество в особо крупном размере и организацию ОПГ. В 2025 году Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратило эти активы в доход государства. Затем Гагаринский суд конфисковал ещё ООО «ПКИ» (Краснодар) и «Русмаркет», выявив их устойчивые связи с холдингом Каитова по заключению ФАС. Компании якобы разрабатывали ПО и строили электросети, но на деле обналичивали прибыль под видом строительно-монтажных работ и закупок оборудования. С 2019 по 2024 год они вывели в теневой оборот 337,1 млн руб.

«Русмаркет» формально принадлежал сыну председателя Арбитражного суда Ставропольского края Даниилу Лысенко и Андрею Жаркову, но следствие доказало контроль Каитова. Компания занималась строительством башенной инфраструктуры для сотовой связи и показала выручку 316,25 млн руб. по РСБУ в 2025 году с чистой прибылью 68,25 млн рублей. ЕГРЮЛ подтвердил переход «Русмаркета» в федеральную собственность в ноябре 2025 года. Росимущество назначило ПСБ организатором торгов.

Дело Каитова продолжается: в марте 2026 года Генпрокуратура подала иск о конфискации 81 трансформаторной подстанции в Хасавюрте и 363 единиц сетевого оборудования.

