КБР вошла в топ-10 регионов по реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Кабардино-Балкарию одним из десяти регионов России, полностью выполнивших показатели национального проекта «Здравоохранение» по итогам 2025 года. Она объявила об этом на расширенном заседании коллегии Минздрава в Москве 16 апреля 2026 года, где собрались руководители ведомства и эксперты, сообщает пресс-служба администрации главы КБР.

Регион добился лидерства благодаря росту ожидаемой продолжительности жизни и резкому снижению младенческой смертности. В республике активно проводят профилактические осмотры и неонатальный скрининг, строят и оснащают медобъекты, закупают санитарный транспорт. За пять лет действия предыдущего нацпроекта модернизировали и построили около 40 объектов здравоохранения: отремонтировали 31 учреждение, включая 19 поликлиник и 12 сельских амбулаторий.

Республика превысила федеральные цели по программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Там снизили больничную летальность от инфарктов и инсультов, обновили медучреждения и развивают реабилитацию.

В 2025 году в КБР открыли 13 медучреждений после строительства и ремонта в рамках нацпроекта. Планируют довести ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Регион закупает дорогостоящее оборудование.

Сейчас власти фокусируются на кадрах и цифровизации. Они обеспечивают медучреждения квалифицированными врачами и внедряют телемедицину для отдаленных районов. Доступ к цифровым сервисам растет, что ускоряет диагностику и лечение. В 2025 году по программе первичного звена КБР показала высокие результаты, опередив многие субъекты.

Станислав Маслаков