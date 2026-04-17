На Ставрополье число компаний с иностранным капиталом уменьшилось на 10% за четыре года

В Ставропольском крае с 1 апреля 2022 года по 1 апреля 2026 года число компаний с иностранным капиталом уменьшилось с 40 до 36 организаций, то есть на 10%. Об этом сообщает «РБК Кавказ» со ссылкой на исследование аналитической компании «Контур.Фокус».

Как отмечается в сообщении процентный показатель региона является самым низким среди регионов в Северо-Кавказском федеральном округе. «Больше всего (на 67%), число таких организаций уменьшилось в Северной Осетии. В Кабардино-Балкарии снижение составило 18%, в Карачаево-Черкесии — 28%, в Дагестане — 29%»,— говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, в России число компаний с иностранным капиталом снизилось на 34%. На 1 апреля 2022 года таких организаций было зарегистрировано 24,5 тыс. штук, а к 1 апреля 2026 года их число сократилось до 16,1 тыс.

