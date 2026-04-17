Износ систем орошения на Ставрополье достиг критического уровня

Износ мелиоративного комплекса Ставропольского края достиг 85%, и региональные власти требуют серьезной федеральной поддержки для его модернизации. Об этом заявили в краевой Думе по итогам совещания с участием сенаторов, заместителя министра сельского хозяйства РФ, депутатов и аграриев, посвященного развитию водозаборных и оросительных систем края, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Протяженность мелиоративного комплекса Ставрополья составляет более 2,5 тыс. км, в него входят свыше 3,5 тыс. гидротехнических сооружений, что делает его одной из крупнейших инфраструктур такого типа в России. Ежегодно система пропускает порядка 2,7 млрд кубометров воды, обеспечивая полив сотен тысяч гектаров сельхозугодий. Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань подчеркнул, что износ основных фондов мелиорации уже достиг 85%, а многие сооружения и трубопроводы эксплуатируются с советских времен без глобальной реконструкции.

Без федеральной помощи увеличивать производственные площади и удерживать себестоимость сельхозпродукции становится невозможно. Одной из главных проблем парламентарии называют действующую систему тарифов на воду: услуги по подаче воды оплачивают в основном сельхозпроизводители, тогда как другие потребители мелиоративных ресурсов, включая гидроэнергетику и жилищнокоммунальный комплекс, фактически пользуются водой бесплатно или за существенно заниженные тарифы.

Депутаты Думы Ставропольского края направили в Госдуму законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О мелиорации земель». Суть предложения — снизить стоимость услуг по подаче воды до экономически обоснованного уровня и признать плательщиками всех хозяйствующих субъектов, которые используют мелиоративные системы, а не только сельхозтоваропроизводителей. Николай Роев, депутат краевого парламента, отметил, что нынешние тарифы на воду для населения и сельхозпроизводителей завышены и не соответствуют реальным расходам на содержание и модернизацию инфраструктуры. Если платить будут все потребители, тариф может существенно снизиться, а мелиоративная система получит стабильный доход для ремонта и строительства новых объектов.

Министр сельского хозяйства Ставропольского края Константин Ишков сообщил, что в 2026 году на гидромелиоративные мероприятия регион получил 987,9 млн руб. субсидий федерального бюджета, которые распределены между 12 сельхозпредприятиями. Господдержка направлена на создание и реконструкцию оросительных систем: с 2022 по 2025 год площадь орошаемых земель в крае увеличилась на 41,6 тыс. гектаров. Сейчас фактическое орошение в регионе занимает около 110 тыс. гектаров, а к 2030 году власти планируют довести этот показатель до 137 тыс. гектаров. Для этого в эксплуатацию должны ввести 24 тыс. гектаров земель с новыми и модернизированными мелиоративными системами, включая канавы, насосные станции, водопроводы и распределительные сети.

По данным исследования Высшей школы экономики, Ставропольский край оказался в числе регионов с наибольшей угрозой водного стресса изза изменения климата. С 2000 по 2023 год площадь опустынивания в крае увеличилась более чем на 46 тыс. гектаров, что подчеркивает необходимость не только восстановления, но и расширения оросительного потенциала.

Станислав Маслаков