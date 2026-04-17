Северная Осетия возглавила федеральный рейтинг по росту турпотока

Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Дагестан возглавили рост туристического потока в России за январь–февраль 2026 года. По данным Росстата, Северная Осетия показала скачок на 204%, Карачаево-Черкесия прибавила 119%, Дагестан — 106%.

Всего россияне совершили 12 млн поездок по стране, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Москва сохраняет лидерство с 2 млн визитов, за ней следуют Краснодарский край (1,1 млн) и Московская область (967 тыс.).

Регионы Северного Кавказа демонстрируют устойчивый тренд. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников отметили впечатляющие темпы у территорий, активно развивающих инфраструктуру. Эксперты связывают успех с системными усилиями: власти строят новые маршруты, гостиницы и дороги, продвигают уникальную природу и культуру.

В Северной Осетии турпоток вырос втрое благодаря горнолыжным курортам и экскурсиям к древним башням. Карачаево-Черкесия лидирует по приросту в первом квартале, привлекая альпинистов и любителей Архыза. Дагестан ожидает +10% за весь 2026 год после завершения взрывного этапа; власти реализуют Каспийский прибрежный кластер с подводящей инфраструктурой. Корпорация «Кавказ.РФ» фиксирует рост с 1,3 млн туристов в 2022 году до 2,1 млн к 2025-му, инвесторы вложили 210 млрд рублей, число резидентов ОЭЗ удвоилось до 111 компаний.

Тренд начался раньше: Чечня, Дагестан и Ингушетия лидировали по приросту за десять лет. Драйверами роста стали морские пляжи Каспия, медицинский, экстремальный и культурный туризм как ключевые драйверы. Регионы меняют стереотипы: раньше средняя полоса России считала Кавказ небезопасным, теперь сюда едут миллионы. Инвестиции создают рабочие места, улучшают транспорт и расширяют услуги, что повышает привлекательность для коротких и длинных отпусков.

Станислав Маслаков