В Дагестане приняли 190 тысяч заявлении об оказании помощи от пострадавших от наводнения

Жители Дагестана, пострадавшие от наводнения, направили 190,4 тыс. заявлений об оказании помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«В муниципалитетах оценивает ущерб 131 комиссия из 400 специалистов. Порядка 13 тысяч домовладений уже обследовано, работа продолжается. В подворовых обходах адресно помогают каждому пострадавшему»,— говорится в сообщении.

По состоянию на 17 апреля, в регионе в четырех населенных пунктах остаются подтопленными 120 жилых домов, 129 приусадебных участков, а также шесть участков автодорог. В пунктах временного размещения находятся527 человек, в том числе 176 детей.

Наталья Шинкарева