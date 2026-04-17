Дагестану вернули участок земли с озерами стоимостью 1,4 млрд рублей

Тарумовский районный суд Дагестана вернул государству акваторию Каракольских озер площадью свыше 10,5 тыс. га, которую частное лицо незаконно включило в свой земельный участок, сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Кадастровая стоимость этой территории превышает 1,4 млрд руб. Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение во время проверки и сразу обратилась в суд с иском о признании права собственности гражданина отсутствующим.

Прокуроры установили, что озера входят в республиканский заказник «Тарумовский» — особо охраняемую природную территорию. Каракольские озёра имеют естественное происхождение и гидравлическую связь с Каспийским морем через сеть рыбоходных и сбросных каналов, поэтому они относятся к водным объектам федерального значения первой категории.

Судья удовлетворил требования прокуратуры полностью и наложил арест на весь проблемный участок площадью 13,9 тыс. га, из которых 10 509 га приходится именно на акваторию. Незаконная приватизация произошла в ходе реорганизации бывшего предприятия, когда акваторию ошибочно или умышленно включили в состав передаваемого имущества.

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура и Махачкалинская межрайонная прокуратура координировали усилия, чтобы исключить любые риски дальнейшего незаконного использования. Экспертиза подтвердила невозможность частной собственности на такие водоемы, так как они служат рыбохозяйственными ресурсами и частью экосистемы Каспия.

Озера играют важную роль в экосистеме южной части Кизлярского залива, включая луга, болота и полупустыни старой дельты Терека. Прокуратура предотвратила потенциальные угрозы для биоразнообразия и рыболовства, а арест участка исключает попытки обжалования или перепродажи. Власти республики теперь полностью распоряжаются территорией, что открывает перспективы для ее рационального использования в рамках заказника.

Станислав Маслаков