Ввод жилья на Ставрополье в I квартале 2026 года сократился более чем на треть

Застройщики Ставропольского края ввели в эксплуатацию 5,2 тыс. квартир общей площадью 543,3 тыс. кв. м в первом квартале 2026 года, что на 35,8% меньше, чем 846,4 тыс. кв. м за аналогичный период 2025 года. Северо-Кавказстат опубликовал эти данные, подтверждая тенденцию спада по всему Северному Кавказу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарии ввели 1,4 тыс. квартир на 148,4 тыс. кв. м — на 33% меньше январь-марта 2025-го (220,8 тыс. кв. м). Карачаево-Черкесия сократила объем до 67,3 тыс. кв. м — на 42%. Ингушетия стала исключением: 918 квартир на 81,3 тыс. кв. м, рост на 2,5% к 79,2 тыс. кв. м прошлого года. Северная Осетия ввела 1,9 тыс. квартир на 152 тыс. кв. м — минус 23% к 199,6 тыс. кв. м, а доля индивидуального жилья упала на 42% до 34,9%.

Общий ввод в СКФО сократился на 12,3% до 2,01 млн кв. м, тогда как по России — на 28,2% до 22,96 млн кв. м.

Эксперты связывают спад с завершением льготных ипотечных программ: в 2025-м они обеспечивали до 80% сделок на Ставрополье, что замедлило спрос и строительство. Регион перевыполнил план 2025 года на 146,3% (1,869 млн кв. м, из них 1,2 млн — ИЖС), но в 2026-м Минстрой Ставрополья планирует 1,3 млн кв. м.

В I квартале Ставрополье заняло 6-е место в России по январскому вводу (124 тыс. кв. м), но общий тренд негативный. В 2025-м край построил свыше 9 тыс. зданий, объем работ в строительстве вырос на 5,5% до 274 млрд руб. К 2030 году регион возведет 8 млн кв. м в рамках проекта «Жилье» (выполнено 26,2%). Застройщики выводят новые проекты (+1,4 раза по России), но ввод отстает из-за перенасыщения рынка.

Станислав Маслаков