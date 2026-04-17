Дагестан направил еще 300 млн рублей на выплаты пострадавшим от стихии

Правительство Дагестана увеличило финансирование помощи жителям, чье имущество пострадало от неблагоприятных погодных явлений, до 400 млн руб., сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

17 апреля председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал распоряжение о выделении из резервного фонда еще 300 млн руб., следует из официального сообщения кабмина региона.

Средства перечислили в Министерство труда и социального развития Дагестана. Ведомство направит их на единовременные выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на территориях муниципалитетов, которые глава республики включил в указ от 30 марта 2026 года №52.

Ранее на эти же цели уже выделили 100 млн руб. Таким образом, общий объем резервного финансирования вырос в четыре раза и достиг 400 млн руб. Решение приняли после комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений, которые в конце марта и начале апреля затронули несколько районов республики.

Сейчас в регионе продолжают оценивать ущерб и принимать заявления от жителей на возмещение потерь, включая получение единовременных выплат. По данным официальных сообщений, первые перечисления уже начались, а дальнейшие решения будут зависеть от результатов обследования пострадавших домовладений и документов, подтверждающих ущерб.

Поводом для расширения поддержки стали паводки и подтопления, которые нанесли ущерб жилью и личному имуществу жителей нескольких муниципалитетов. Власти республики утвердили порядок и размеры выплат, чтобы ускорить процесс помощи и снизить нагрузку на пострадавшие семьи. Прорабатываются дополнительные меры поддержки.

Станислав Маслаков

