В Ставропольском крае объем строительства достиг 274 млрд рублей

В 2025 году в Ставропольском крае объем выполненных строительных работ составил 274 млрд руб., что на 5,5% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.

«За прошлый год на Ставрополье было построено более 9 тыс. зданий»,— цитирует пресс-служба главу министерства строительства и архитектуры края Андрея Уварова.

На долю Ставрополья приходится 23,8% от всего объема жилья, построенного в СКФО. В прошлом году в регионе построили 22,1 тыс. жилых помещений общей площадью 1,8 млн кв. м.

