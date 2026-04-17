Свердловский экс-замминистра ЖКХ перешел в дирекцию по развитию кампуса УрФУ

Бывший заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Василий Фадеев назначен заместителем директора дирекции по развитию Новокольцовского кампуса Уральского федерального университета (УрФУ), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе вуза. В обязанности экс-чиновника будет входить подготовка объектов инфраструктуры университета к проведению Международного фестиваля молодежи 11-17 сентября.

Фото: Сайт министерства энергетики и ЖКХ Свердловской обалсти

Дирекцию кампуса УрФУ возглавляет директор Института экономики и управления (ИнЭУ) вуза Дмитрий Толмачев. Инфраструктура кампуса включает в себя учебные корпуса ИнЭУ на 3,6 тыс. студентов, Института радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ (ИРИТ — РТФ) на 4,1 тыс. студентов, специализированного учебно-научного центра на 1,1 тыс. обучающихся и слушателей, пять общежитий на 8,5 тыс. проживающих, общественный центр на 2,1 тыс. обучающихся, медицинский центр, тренировочное поле и дворец водных видов спорта. В интервью «Ъ-Урал» ректор УрФУ Илья Обабков рассказал, что ежегодные расходы вуза на объекты кампуса превышают 1 млрд руб. Он подчеркнул, что перед дирекцией стоит задача сделать кампус окупаемым до 2029 года.

Василий Фадеев занимал пост замминистра с мая 2025 года, в марте 2026 года он написал заявление об уходе по собственному желанию. Чиновник курировал вопросы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ЖКХ, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Господин Фадеев также является мужем вице-мэра Екатеринбурга — руководителя аппарата администрации города Марины Фадеевой.

Владимир Путин утвердил Екатеринбург площадкой для проведения Международного фестиваля молодежи в декабре 2025 года. Ожидается, что событие посетят более 10 тыс. ребят из 190 стран мира — участниками станут 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранцев в возрасте до 35 лет из разных сфер, включая креативные индустрии, науку, спорт, предпринимательство, медиа и IT. Девизом выбрана фраза «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». По данным вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко на начало апреля, о желании принять участие в фестивале уже заявили свыше 60 тыс. человек. В среду, 15 апреля, презентацию события провели на форуме Экономического и Социального совета ООН в Нью-Йорке.

Участников фестиваля примет кампус УрФУ в Новокольцовском. В связи с этим учебный год в вузе начнется в гибридном формате, а общежития кампуса освободят от студентов на три месяца. На встрече со студентами в марте ректор УрФУ Илья Обабков подчеркнул, что их общей задачей является «крайне высокая привлекательность Екатеринбурга, в том числе кампуса и событий вокруг него».

Василий Алексеев