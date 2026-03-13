Студенты УрФУ перейдут на дистант из-за Международного фестиваля молодежи

Учебный год в Уральском федеральном университете (УрФУ) начнется 1 сентября в гибридном формате. До середины октября занятия будут проходить как очно, так и дистанционно. Это связано с проведением Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Об этом сообщил ректор УрФУ Илья Обабков на заседании оргкомитета фестиваля.

Вся информация о расписании и изменениях будет заблаговременно доведена до студентов и преподавателей. По словам господина Обабкова, университет участвует в разработке концепции фестиваля и готовит пакет предложений по наполнению его содержательной программы.«В частности, речь идет о мероприятиях для молодых ученых, развитии международного сотрудничества и обмене на площадке МФМ лучшими практиками по взаимодействию с молодежью»,— рассказал ректор.

Президент Владимир Путин утвердил Екатеринбург площадкой для Международного фестиваля молодежи в конце декабря. Фестиваль должен собрать 10 тыс. участников из 190 стран — участниками станут 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранцев в возрасте до 35 лет из разных сфер, включая креативные индустрии, науку, спорт, предпринимательство, медиа и IT. Их примет кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском. Девизом выбрана фраза «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». На участие в Международном фестивале молодежи на Урале уже поступило более 30 тыс. заявок.

