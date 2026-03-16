Студентов УрФУ на три месяца выселят из кампуса из-за международного фестиваля

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) на три месяца освободят общежития кампуса в Новокольцовском ради участников Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Мы понимаем и волнение студентов, и большое количество вопросов. Сейчас университет совместно с организаторами фестиваля прорабатывает все нюансы, чтобы процесс прошел спокойно, организованно и без финансовых потерь для студентов»,— сообщили в пресс-службе УрФУ.

Как пояснили в вузе, часть студентов сможет переехать в общежития городской площадки. Приоритет при распределении мест получат льготные категории студентов, участники СВО и члены их семей, студенческие семьи, а также актив общежитий. Остальным нуждающимся места будут предоставляться при наличии свободных мест.

На время отсутствия студентов в комнатах они освобождаются от платы за проживание и коммунальные услуги. В кампусе оборудуют камеры хранения, для упаковки личных вещей предоставят ящики и коробки. Также университет организует помощь при перевозке вещей в случае переселения в городские общежития. Для студентов-бюджетников, которые решат уехать домой, предусмотрена компенсация проезда до дома (места постоянной регистрации) и обратно — до 20 тыс. руб. при предъявлении билетов.

Кроме того, студентам-бюджетникам, которым не достанется место в общежитиях городской площадки, частично компенсируют аренду жилья в Екатеринбурге. Для студенческих семей с детьми (при условии, что оба супруга — бюджетники) размер компенсации составит до 40 тыс. рублей на семью.

Для иногородних студентов, которые из общежития в Новокольцовском уедут домой, продлят сроки пересдачи академических задолженностей за летнюю сессию 2025/26 учебного года — до 30 октября 2026 года.

После завершения фестиваля в общежитиях проведут косметический ремонт и клининг, после чего комнаты вновь будут готовы к заселению.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Фестиваль должен собрать 10 тыс. участников из 190 стран — участниками станут 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранцев в возрасте до 35 лет из разных сфер, включая креативные индустрии, науку, спорт, предпринимательство, медиа и IT. Их примет кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском. Ранее «Ъ-Урал» писал, что учебный год в Уральском федеральном университете (УрФУ) начнется 1 сентября в гибридном формате. До середины октября занятия будут проходить как очно, так и дистанционно.

Полина Бабинцева