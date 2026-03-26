Ректор УрФУ прокомментировал выселение студентов из кампуса к фестивалю молодежи

Живущим в кампусе студентам Уральского федерального университета (УрФУ) придется освободить комнаты на время подготовки к Международному фестивалю молодежи в Екатеринбурге. Как сообщил ректор Илья Обабков в ходе прямой линии, крупные события работают на повышение привлекательности Свердловской области, ради этого стоит «потерпеть».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Освободить родную комнату — тяжело, понимаю, мы привыкаем, как все люди, выехать психологически оттуда тяжело. Тем более если будут другие люди там жить. Мы говорим о двух-трех месяцах. Комнаты надо освободить. Задержитесь у своих родителей, что в этом плохого?»,— сказал господин Обабков.

Часть занятий в сентябре будет проходить дистанционно. В октябре университет вернется к обычному формату обучения.

УрФУ приостановит заселение студентов в новый кампус в Новокольцовском районе с 20 марта по 20 сентября. На время подготовки к фестивалю часть студентов сможет переехать в общежития города.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. На нем ожидается 10 тыс. участников из 190 стран — участниками станут 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранцев в возрасте до 35 лет.

Ирина Пичурина