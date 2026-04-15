Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге презентовали ООН

На форуме Экономического и Социального совета ООН в Нью-Йорке представили Международный фестиваль молодежи, который в этом году пройдет в Екатеринбурге, сообщил в своем канале в Max мэр Алексей Орлов.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«С большим удовольствием окажем гостям со всего мира радушный прием, покажем им всю красоту нашего города. Обязательно приезжайте в Екатеринбург!»,— сказал глава города.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин утвердил Екатеринбург площадкой для проведения фестиваля. Он пройдет с 11 по 17 сентября — мероприятие посетят 10 тыс. молодых людей из 190 стран. Участниками станут 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранцев в возрасте до 35 лет из разных сфер, включая креативные индустрии, науку, спорт, предпринимательство, медиа и IT. Девизом выбрана фраза «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Заявки на участие уже подали более 60 тыс. человек. На прошлой неделе презентацию фестиваля провели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Ирина Пичурина