Путин утвердил Екатеринбург площадкой для Международного фестиваля молодежи

Екатеринбург выбран площадкой для проведения Международного фестиваля молодежи в 2026 году, следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на сайте правовых актов. Как следует из документа, оператором по финансовому обеспечению и организации мероприятий по подготовке и проведению события выступит АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи». «Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ оказать содействие в подготовке и проведению фестиваля»,— говорится в указе.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заверил, что регион готов принять осенью 2026 года на «инновационных площадках более 10 тыс. активных, творческих и энергичных ребят со всего мира». «Мы сможем показать не только уральское гостеприимство, но и все возможности, которые есть у молодежи в Свердловской области и в России. И в Год единства народов страны объединим мировую молодежь, чтобы показать силу и сплоченность наших новых поколений»,— написал он в своем Telegram-канале.

Господин Паслер добавил, что молодежь составляет четверть населения от всех жителей Среднего Урала. «Чтобы ребята учились, занимались спортом и отдыхали, мы создаем современную инфраструктуру — от кампуса мирового уровня до крупнейших в стране спортивных объектов»,— пояснил он.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога отметил, что сделает все, чтобы фестиваль «прошел на самом высоком организационном уровне». «У Екатеринбурга есть опыт организации спортивных, экономических и молодежных мероприятий. Фестиваль будет способствовать укреплению дружбы между странами и познакомит гостей с богатейшей культурой и достижениями всего УрФО»,— подчеркнул он.

Василий Алексеев