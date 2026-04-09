Участникам фестиваля молодежи в Екатеринбурге предложат посетить регионы России

Власти разработают региональную программу, в рамках которой активные участники Международного фестиваля молодежи смогут «прямо из Екатеринбурга отправиться в другие субъекты», рассказал заместитель председателя РФ Дмитрий Чернышенко на презентации мероприятия в Доме приемов Министерства иностранных дела (МИД) России в Москве. Вице-премьер подчеркнул, что инициатива приурочена к Году единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В этих поездках участники фестиваля смогут не только любоваться достопримечательностями регионов, изучать их наследие, знакомиться с технологическими достижениями нашей страны, но и устанавливать новые контакты, новые связи. Всего планируется 30 тематических региональных направлений»,— пояснил господин Чернышенко.

Владимир Путин утвердил Екатеринбург площадкой для проведения Международного фестиваля молодежи в декабре 2025 года, мероприятие пройдет с 11 по 17 сентября. Ожидается, что в событие посетят более 10 тыс. ребят из 190 стран мира — участниками станут 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранцев в возрасте до 35 лет из разных сфер, включая креативные индустрии, науку, спорт, предпринимательство, медиа и IT. Девизом выбрана фраза «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». По словам Дмитрия Чернышенко, о желании принять участие в фестивале уже заявили свыше 60 тыс. человек.

Участников фестиваля примет кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском. В связи с этим учебный год в вузе начнется в гибридном формате, а общежития кампуса освободят от студентов на три месяца. «Наша с вами общая задача — это крайне высокая привлекательность Екатеринбурга, в том числе кампуса и событий вокруг него. Чем привлекательнее город, тем больше в нем промышленности, людей и студентов. Наша общая задача сделать событийное насыщение максимально высоким»,— подчеркнул ректор УрФУ на встрече со студентами в марте.

