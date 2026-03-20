Замминистра ЖКХ Свердловской области Василий Фадеев уходит в отставку

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Василий Фадеев написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, рассказали «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона. Чиновник курировал на посту вопросы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ЖКХ, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Василий Фадеев

Фото: Сайт министерства энергетики и ЖКХ Свердловской обалсти Василий Фадеев

Господин Фадеев был утвержден заместителем министра в мае 2025 года по решению главы Среднего Урала Дениса Паслера. Трудовую деятельность Василий Фадеев также началась в ведомстве: он был специалистом первой категории отдела энергетики, затем ведущим и главным специалистом отдела стратегического развития и аналитического обеспечения, начальником отдела топливно-энергетического комплекса. С 2019 года работал директором Института развития ЖКХ и энергосбережения им. Николая Данилова. Принимал участие в разработке реализации госпрограммы региона «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области на 2018 – 2024 годы». Господин Фадеев также является мужем вице-мэра Екатеринбурга — руководителя аппарата администрации города Марины Фадеевой.

Свердловское министерство энергетики и ЖКХ с декабря 2025 года возглавляет Алексей Рубцов. После отставки Василия Фадеева в ведомстве продолжат работу первый заместитель министра Александр Соболев и заместитель главы ведомства Сергей Лобанов.

Василий Алексеев