«Хочется сделать ставку на студентоцентричность»

Уральский федеральный университет (УрФУ) впервые за 15 лет завершает год под руководством нового главы вуза — экс-директора ИРИТ-РТФ Ильи Обабкова. За семь месяцев с момента назначения он устроил реформу административного блока, приступил к поиску новой образовательной модели и запустил начало подготовки к переезду двух институтов в новые здания кампуса в Новокольцовском. С учетом всех изменений в УрФУ намерены к 2030 году увеличить бюджет вуза с 17,7 млрд до 30 млрд руб. и число студентов очной формы обучения с 38 тыс. до 49,5 тыс. О том, как планируется достичь показателей и вывести университет в лидеры рейтинга лучших вузов России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, «Ъ-Урал» рассказал и.о. ректора Илья Обабков.



Фото: Марина Молдавская Исполняющий обязанности ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков во время интервью

— Вы возглавляете крупнейший вуз Урала с мая 2025 года. Что успели сделать за это время?

— У нас завершается строительство второй очереди кампуса в Новокольцовском и сразу приступаем к одной из важнейших задач 2026 года — наполнению новых пространств смыслами будущего и к физическому переезду в них Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ), Института экономики и управления (ИнЭУ) и специализированного учебно-научного центра (СУНЦ).

В течение года заявили 136 обновленных образовательных программ в Минобрнауки РФ в рамках пилотного перехода на новую систему высшего образования в стране. Ждем окончательного утверждения и продолжаем внутренний поиск модели, как для инженерных программ, так и для исследовательских. Будем стремиться, чтобы наш удачный опыт могли позаимствовать другие вузы. В 2026 году мы также должны понять, как выстроим работу в сфере НИОКТР на горизонте 10-20 лет — стране необходим кратный рост сложности и объема выполняемых задач, но в стандартной модели университета это невозможно.

Разрабатываем обновленный подход к молодежной политике в УрФУ, основанный на спорте, саморазвитии, пониманию задач страны. Делаем ставку на студентоцентричность. Это пространство проб новых идей, которые прорабатываем вместе со студентами: если решение приносит эффект — оставляем, если не работает — переделываем или отменяем. Поддерживаем студентов, в этом году мы уже утвердили выплату в 100 тыс. руб. студенческим семьям за рождение ребенка, будем вводить и новые инициативы.

— С октября свои должности покинули три проректора и один директор по образовательной деятельности. Вы завершили реформу административного блока, или это только начало?

— Мы находимся в поиске модели, основанной на динамичных изменениях в индустрии, в стране и в среде абитуриентов. Понимаем, что нужно делать, и от этого уже проводим кадровые изменения. Важен статус проректора и их не может быть большое число — это накладно для университета, который решил быстро и бурно развиваться. Проректор является владельцем соответствующей основной политики вуза, если этого нет, а закреплены только функции сервисного характера, то стоит продолжить работу на других должностях с иными полномочиям.

В этом году мы сделали шаг на укрупнение в некоторых моментах, в некоторых на разделение — это проверка гипотез, как можно управлять сложной структурой, но мы очень аккуратны с блоком «Наука», все внимание к «Учебному», пересборка в котором не закончилась. Стояла задача начать в нем трансформацию и сделать одного сильного проректора по образовательной деятельности в лице Олега Обухова, поэтому в декабре университет не стал продлевать контракт с проректором по магистратуре и в целом упразднили эту должность. В новой модели высшего образования, которую видит министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, понятия «магистратура» нет.

Каждый наш шаг выверен — нужно быть осторожным с точки зрения социальных моментов и риска потери управления. Университеты очень устойчивые структуры в мире, некоторым из которых 300-400 лет или больше, поэтому они не для резких изменений.

— Ставите четкие сроки, когда структура административного блока должна быть утверждена окончательно?

— У хорошего инженера не может быть желания просто перестраивать систему, будет постепенная разборка и сборка. Понимаем ситуацию, формулируем проблему, ищем решение, формируем команды. Главное, чтобы хватило времени, здоровья, людей и иногда терпения.

— Вы проанализировали работу директоров 13 институтов в составе университета, кто из них работает более или менее эффективно?

— Я очень верю в директоров институтов, не потому что сам возглавлял ИРИТ-РТФ, а из-за огромной работы, которая проводится на местах, да некоторым институтам нужно еще планочку поднять — они могут больше того, чего достигли на данный момент, скорее всего немного стесняются становиться лидерами. Но ставка на директоров институтов однозначная — это важнейшая позиция в университете.

В январе спланируем план визита по институтам, чтобы провести внутреннее исследование и понять ситуацию не с точки зрения директорских совещаний и отчетов, а увидеть, какие есть команды, как они работают, что мы можем сделать вместе, чтобы расти и включить институты в большие проекты. Физико-технологический и Химико-технологический институты уже взаимодействуют в области здоровья человека, уверен, что к совместной работе могут приступить ИРИТ-РТФ с их цифровыми технологиями и Институт естественных наук и математики с хорошей базой фундаментальных разработок. Рассчитываю на синергетический эффект, и это одна из приоритетных задач на 2026 год.

— С момента назначения вас и.о. ректора вы продолжаете общение со студентами, и что они говорят о проводимых вами изменениях?

— Времени на общение со студентами стало меньше, в этом году прочитал только две лекции, раньше за мной было по 16 и больше, сейчас пытаюсь читать более широкие курсы на большой контингент в около 800 человек. В октябре удалось провести большую встречу со студентами, она должна проводиться не раз в год, а чаще — это хороший способ их слышать и чувствовать, мы же и работаем для того, чтобы развивать их талант. Но среди участников встреч нужна ротация, чтобы я общался с не одной и той же командой.

— Вы говорили, что помимо ИРИТ-РТФ и ИнЭУ в кампусе могут разместиться и другие институты УрФУ. Кто является наиболее вероятным кандидатом на переезд?

— При обходе кампуса видно, что пространства достаточно много — только для двух институтов и СУНЦ в декабре ввели 100,1 тыс. кв. м, на которых хочется видеть и другие институты УрФУ. Прежде всего, я рассматриваю и предлагаю разместить там Уральскую передовую инженерную школу, потому что центр цифровой трансформации, как мы называем новый кампус, и передовая школа цифрового производства — они явно где-то будут по делу, а переезжающие туда ИРИТ-РТФ и ИнЭУ дополнят их программами, связанными с системой управления, с цифровым проектированием и производством, с необходимостью экономической поддержки процессах. Уверен, что будет интересная дружба.

Кампус должен стать местом постоянного столкновения идей и пересечения людей, где они могут ставить задачи и находить решения. Для этого он и создавался — это точка высокой плотности коммуникации, и если кто-то поедет еще из институтов, буду только рад. Центр города должен создаваться добровольно, если нет желания, пусть сидят на прежних площадях.

— После завершения строительства всего кампуса в Новокольцовском в УрФУ планируют приступить к реализации новых проектов подобного масштаба?

— Наполнить одно-два здания кампуса и считать это успехом — ощущение ложное. Объекты в Новокольцовском являются ядром экосистемы, которая должна обрастать инфраструктурой и серийными фабриками с уклоном на высокотехнологичность: ИТ, электроника, микроэлектроника, цифровой инжиниринг, цифровое машиностроение, медицинское приборостроение. И первый шаг в этом направлении — это старт создания технопарка «Космос» в сфере радиоэлектроники и микроэлектроники, авиакосмоса, беспилотных систем и робототехники. Дальше будем планировать следующий шаг, думаю, что в области химии с физикой, потому что для этого есть научные заделы и активные студенты.

В результате общежития на 8,5 тыс. студентов и строящийся район Новокольцовский на 65 тыс. человек, МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и экосистема создадут новый центр города. Мы видим мировые прецеденты, что возведение подобной инфраструктуры приносит синергетический эффект кратного роста — на него мы и настроены.

— В сентябре президент УрФУ Виктор Кокшаров заявил на заседании думы Екатеринбурга, что из-за кампуса в бюджете вуза образовалась «огромная финансовая дыра», и обозначил цифру в 1,3 млрд руб. на 2026 год. Планируется ли сократить расходы на объект или сделать его доходным?

— Появление такого объекта всегда на первых порах очень затратно — это как переехать из однокомнатной квартиры в трехкомнатную: вырастет коммуналка, но появляется пространство для работы, отдыха, роста, а с ним и мотивация, и за счет внутренних ощущений человек начинает больше зарабатывать. Если говорить про кампус, то это расходы точно более 1 млрд руб. в год. Благодаря поддержке городской думы нам удалось убрать земельный налог, но остается достаточно большой налог на имущество, который растет после ввода новых объектов, и добавляется стоимость содержания этой инфраструктуры.

Задача кампуса — выйти в окупаемость хотя бы за три года за счет усилий всего университета. Мы закладываем необходимость упрощения во всем вузе, чтобы устранить в процессах дублирование, излишки, ускорить их, убрать рутину, повысить производительность труда. И здесь не идет речь о сокращениях и оптимизации — людей не надо меньше, я верю, что мы можем делать больше этим же составом, вооружившись сервисами и технологиями.

— К каким показателям должен прийти вуз за пять лет вашего руководства?

— Мы делаем прозрачную ставку, она сработала на радиофаке, и может сработать и здесь. В 2018 году для меня был очень простой индикатор — за пределами Москвы и Санкт-Петербурга ИРИТ-РТФ — институт номер один в области ИТ и искусственного интеллекта. Так нам хотелось себя видеть, было желание соперничать со столичными вузами, и нам это удалось достичь. Я вижу, что как минимум УрФУ надо входить в топ-3 вузов России в области инженерии и инженерного образования, но в целом амбициозная задача университета стать номером один за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

— Программа развития УрФУ предполагает рост числа студентов очной формы обучения с 38,4 тыс. до 49,5 тыс. к 2030 году. Хватит ли помещений на всех, и не снизится качество образования?

— Здесь сработают три фактора, в которые мы уже вкладываемся — площадь, технологии, люди. Открытие нового пространства в Новокольцовском должно серьезным образом решить проблему с его дефицитом, приход цифры в образование также серьезным образом скажется на эффективности обучения, качество и вовлеченность студентов могут повысить искусственный интеллект, симуляторы, тренажеры и геймификация. Несколько лет назад мы сделали ставку на молодых преподавателей и сейчас видим, как идет процесс их развития и защит диссертаций — университет поддержит их работой над интересными задачами, доходом на хорошем уровне, чтобы они не переживали, думаю, будем и жилищную проблему решать. Надо обязательно делать не просто студентоцентричный университет, а человекоцентричный, включая преподавателей и исследователей.

— Насколько в целом увеличится число студентов университета к 2030 году с учетом очно-заочной и заочной форм обучений?

— Здесь не спрогнозирую. Надо разобраться, какая вообще есть потребность в заочной форме обучения и какой эффект она несет. Понять, кто заказчик и потребитель такого класса и типа образования. Не спорю, что они есть, но там могут быть и более эффективные формы. Мы увидели, какой эффект имеет новая программа ИРИТ-РТФ в области искусственного интеллекта, которая реализуется в электронном дистанционном формате — она сложная, там «выживаемость» только 50%, но те, кто закончил, говорят, что процесс-то был интересный и результат достойный.

— В программе развития вуза также обозначена задача по увеличению бюджета УрФУ с 17,8 млрд до 30 млрд руб. к 2030 году. За счет чего и как планируется обеспечить рост размера университетской казны на 43%?

— Мы смогли выстроить финансово устойчивую модель в инжиниринговой деятельности за счет создания опытных образцов, проведения исследований и в образовании, но самым недооцененный ресурс на данный момент — это исследовательская деятельность, мы в ней хорошо подросли, но есть куда работать с точки зрения дохода от научных проектов для инвестиции в новые. В последующие годы рост должен быть во всех трех направлениях, и, самое главнее, за счет не только университета, но и той экосистемы, которую мы создаем в Новокольцовском.

Беседовал Василий Алексеев

Уральский федеральный университет Крупнейший вуз Уральского федерального округа (УрФО), расположенный в Екатеринбурге. Филиалы университета работают в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Верхней Салде и Невьянске (города Свердловской области). В состав УрФУ входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников, действуют 358 образовательных программах и обучаются 50 тыс. студентов. Инфраструктура вуза включает в себя 15 учебных корпусов, 17 общежитий с 13,8 тыс. мест, 20 спортивных объектов и 164 научно-исследовательские лаборатории с самыми современными приборами. В 2025 году на 220 направлениях бакалавриата, магистратуры и специалитета выделили 9669 бюджетных мест. Согласно данным рейтинговой группы RAEX на 2025 год, УрФУ занимает 11 место в рейтинге лучших вузов России.