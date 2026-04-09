Россия предложила следовать за мечтой на Урал
В Москве прошла презентация Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провели в Москве презентацию Международного фестиваля молодежи, который в сентябре состоится в Екатеринбурге под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». По данным организаторов, на участие в нем было подано более 60 тыс. заявок, но приехать в столицу Урала смогут только 10 тыс. человек из 190 стран мира. Ключевыми темами фестиваля станут сохранение исторической памяти, достижения России и «построение многополярного мира».
На презентацию Молодежного фестиваля молодежи в Дом приемов МИД в Москве приехали более 120 представителей из 84 стран мира. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил гостям, что событие в Екатеринбурге, которое пройдет с 11 по 17 сентября, призвано вновь продемонстрировать «открытость России, готовность к сотрудничеству со всеми народами, которые разделяют идеалы мира, добра и справедливости».
Президент Владимир Путин утвердил Екатеринбург площадкой для проведения Международного фестиваля молодежи в декабре 2025 года. В своем указе глава государства рекомендовал главам российских субъектов «оказать содействие в подготовке и проведению фестиваля». Планировалось, что событие пройдет в Красноярском крае, однако региональные власти отказались от его проведения.
«Добрая традиция устраивать в нашей стране международные слеты молодого поколения имеет давнюю историю. Мы ее отсчитываем с 1957 года, когда в Москве состоялся легендарный, без преувеличения, фестиваль молодежи и студентов»,— напомнил господин Лавров. Глава МИД подчеркнул, что власти России будут «искренне рады видеть» на фестивале в Екатеринбурге представителей «самого широкого круга стран ближнего и дальнего зарубежья».
«Все убедились, что никакой изоляции нашей страны не существует, и молодежь со всех концов Земли искренне хочет здесь побывать, познакомиться со своими сверстниками, искать что-то новое для себя, а может быть, и определить свою дальнейшую судьбу»,— завершил выступление Сергей Лавров.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что о желании принять участие в фестивале заявили более 60 тыс. человек из 175 стран мира и 89 регионов России. «Готовы приезжать молодые профессионалы, общественные деятели, которые представляют разные сферы: от IT и науки до спорта и государственного управления»,— пояснил он. Господин Чернышенко заверил, что российское правительство подготовит «насыщенную, интересную программу» фестиваля и представит возможность наиболее активным участникам события «прямо из Екатеринбурга отправиться в другие субъекты».
«В этих поездках они смогут не только любоваться достопримечательностями регионов, изучать их наследие, знакомиться с технологическими достижениями страны, ну и устанавливать новые контакты. Всего планируется 30 тематических региональных направлений»,— отметил он. Вице-премьер добавил, что власти сделают «очень удобным и комфортным» онлайн-доступ к программе фестиваля для тех, кто не сможет лично побывать на событии.
Господин Чернышенко подчеркнул, что инфраструктура Екатеринбурга создана «по самым современным стандартам». Он напомнил, что ее возводили для проведения Универсиады-2023, которая была отменена по решению Международной федерации студенческого спорта (FISU) после начала СВО.
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров во время презентации
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров пояснил, что на фестиваль в Екатеринбурге смогут попасть только 10 тыс. участников — 5 тыс. иностранцев и 5 тыс. россиян. «Соберутся молодые люди разных возрастов и интересов, со своим опытом, идеями, культурой и на разных языках они все будут говорить об одном — о мировом единстве и построении многополярного мира»,— рассказал он. Господин Гуров пояснил, что программа фестиваля будет посвящена сохранению исторической памяти и культурного наследия (20% от всех мероприятий), достижениям современной России и мира (30%), образу будущего и типам глобальных вызовов (50%).
По словам главы Росмолодежи, в ходе фестиваля пройдут лекции, дебаты и презентации в рамках просветительской программы «Знание»; тренировки от известных спортсменов и соревнования для «командного духа и сближения молодых людей»; экскурсии по Екатеринбургу для знакомства с «городом и его культурным контекстом»; шоу и выступления артистов для «погружения гостей в культурное многообразие». «Выставочная зона Экспо будет создана по принципу крупных публичных форумов, где показываются разнообразные возможностей для молодежи через потенциал регионов страны и ключевых отраслей экономики. Это важно для понимания современной России»,— подчеркнул Григорий Гуров.
Он добавил, что основная программа фестиваля пройдет на территории четырех павильонов и конгресс-центра в Международном выставочном центре (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо». Участников и волонтеров разместят в кампусе Уральского федерального университета (УрФУ).
«Девиз Международного фестиваля молодежи — "Следуй за мечтой. Вместе с Россией". И мы надеемся, что эта формулировка прозвучит не просто как красивый слоган, а как понятное практическое предложение»,— отметил господин Гуров, призвав присутствующих в зале послов «привести свои делегации» на фестиваль. «Со своей стороны обещаем, что программа будет очень насыщенной и познавательной»,— завершил выступление глава Росмолодежи.