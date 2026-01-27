Представители 190 стран приедут на фестиваль молодежи в Екатеринбург

Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге объединит 10 тыс. молодых людей из 190 стран мира. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на первом заседании оргкомитета по подготовке мероприятия в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первое заседание оргкомитета Международного фестиваля молодежи 2026 года в Москве

Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области Первое заседание оргкомитета Международного фестиваля молодежи 2026 года в Москве

Фото: Департамент инфомационной политики Свердловской области

Господин Кириенко отметил, что зарубежные делегации будут сформированы по отраслевому принципу. «На фестиваль приедут лучшие представители креативных индустрий, государственного управления, науки и технологий, спорта, предпринимательства, медиа и социального сектора — те, кто уже сегодня формирует будущее своих стран и всего мира»,— сказал Сергей Кириенко.

В свою очередь губернатор Свердловской области Денис Паслер подчеркнул, что в регионе есть вся необходимая инфраструктура для проведения мероприятия такого уровня и приема более 10 тыс. гостей.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков добавил, что новый студгородок Уральского федерального университета (УрФУ) примет участников Международного фестиваля молодежи. «Уверен, что наша студенческая молодежь и иностранные студенты по достоинству оценят возможности кампуса и с пользой проведут время»,— сказал министр.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, девизом фестиваля 2026 года выбрана фраза «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Региональная программа пройдет в 30 регионах России. «Впервые оргкомитетом решено провести одну зарубежную экспедицию в дружественную страну, имеющую глубокие исторические и культурные связи с Россией — Республику Абхазия»,— говорится в сообщении департамента.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что на Международный фестиваль молодежи открыли набор волонтеров. Всего к организации фестиваля планируют привлечь порядка двух тыс. волонтеров, из них 500 человек из Свердловской области.

Полина Бабинцева