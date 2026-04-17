В Туапсе продолжают тушить пожар на морском терминале после атаки БПЛА

В Туапсе продолжается ликвидация пожара на территории морского терминала, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 16 апреля. Об этом 17 апреля сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным региональных служб, к тушению возгорания привлечены 177 человек и 56 единиц техники, включая силы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Работы ведутся в круглосуточном режиме с задействованием специализированных подразделений.

Отмечается, что пожарные продолжают мероприятия по локализации и ликвидации последствий возгорания. Ситуация находится под контролем профильных ведомств, на месте работают экстренные службы и специалисты.

Параллельно проводится мониторинг состояния окружающей среды. Специалисты Роспотребнадзора организовали лабораторные исследования воздуха в контрольных точках города. По результатам замеров, максимально разовые концентрации загрязняющих веществ не превышают установленные гигиенические нормативы.

Отбор проб осуществляется в различных районах Туапсе с учетом метеорологических условий, включая направление ветра. Контрольные точки размещены в центральной части города, в том числе на улицах Маршала Жукова, Карла Маркса и Горького.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников в Туапсинском округе погибли два человека, включая несовершеннолетнюю. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести, одна из пострадавших была госпитализирована. Также в результате ночной атаки повреждения получили около 60 жилых объектов, включая частные и многоквартирные дома, а также социальные учреждения.

Работы по ликвидации последствий продолжаются, задействованные службы обеспечивают безопасность и контроль обстановки на месте происшествия.

Мария Удовик