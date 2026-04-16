В Туапсе после атаки БПЛА повреждены десятки жилых домов

В Туапсинском муниципальном округе в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов повреждения получили около 60 жилых объектов, включая частные и многоквартирные дома, а также социальные учреждения. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

По его словам, зафиксированы повреждения 52 частных домовладений и восьми многоквартирных домов. Кроме того, пострадали три социально значимых объекта. В настоящее время специалисты продолжают обследование жилого фонда и инфраструктуры.

На текущий момент проверены 43 жилых помещения, в которых проживают 122 человека. Власти поставили задачу завершить подомовые обходы в кратчайшие сроки. Отмечается, что количество выявленных повреждений может увеличиваться по мере поступления обращений от жителей.

В ходе обследования установлено, что в пяти частных домах зафиксирована полная утрата жилья. Для ликвидации последствий происшествия задействованы значительные силы: в работах участвуют 285 человек и 71 единица техники.

В муниципалитете продолжает функционировать пункт временного размещения на базе школы №6. Часть пострадавших размещена также в гостиницах. Власти заявляют о готовности обеспечить временным жильем всех, кто в этом нуждается, включая использование маневренного фонда.

Параллельно проводится комплексная оценка состояния городской инфраструктуры. Специалисты формируют смету восстановительных работ с целью оперативного устранения последствий и приведения объектов в нормативное состояние.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников в ночь на 16 апреля в Туапсинском округе погибли два человека, включая несовершеннолетнюю. Еще пять человек получили ранения, одна из пострадавших была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

В районе морского порта также зафиксировано возгорание технологического оборудования. На месте продолжают работать экстренные службы. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации, ситуация остается на контроле профильных ведомств.

Мария Удовик