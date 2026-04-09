Главные новости за 9 апреля: Кубань, Крым, Адыгея

Обломки беспилотника упали на крышу частного дома в Славянске-на-Кубани.

В Крымске из-за падения обломков беспилотника на территории нефтебазы пострадали три человека.

Советский районный суд оправдал 15-летнего подростка, обвиняемого в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетнего, установив отсутствие в его действиях состава преступления.

Краснодарский краевой суд окончательно подтвердил изъятие в пользу государства имущества бывшего председателя Ростовского областного суда.

Первомайский районный суд Краснодара ликвидировал фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» и Краснодарскую краевую ассоциацию «Региональное отраслевое объединение работодателей Союз дорожников Кубани».

В создание курорта «Новая Анапа» инвестируют до 560 млрд рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции признала законным обращение в доход государства имущества бывшего депутата Государственной думы Юрия Напсо и аффилированных с ним лиц.

Президент Российской Федерации издал указ №237 от 9 апреля 2026 года о назначении заместителей председателя Краснодарского краевого суда. Все они назначены на шестилетний срок полномочий.

В ночь на 9 апреля в Крымском районе зафиксированы повреждения девяти жилых домов, включая один многоквартирный и восемь частных.

Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд Краснодара с иском к предпринимателям и бывшим депутатам Законодательного собрания Краснодарского края Сергею Фурсе и Алексею Сидюкову.