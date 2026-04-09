Кассация подтвердила изъятие имущества экс-депутата Госдумы Напсо

Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции признала законным обращение в доход государства имущества бывшего депутата Государственной думы Юрия Напсо и аффилированных с ним лиц. Соответствующее решение принято по итогам рассмотрения кассационных жалоб на акты судов первой и апелляционной инстанций.

Ранее Центральный районный суд Сочи по иску Генеральной прокуратуры РФ постановил изъять в доход государства активы экс-депутата от ЛДПР и его родственников, включая акции, земельные участки, жилую и коммерческую недвижимость общей стоимостью свыше 1,4 млрд руб. Суд пришел к выводу, что указанное имущество фактически контролировалось Юрием Напсо и было приобретено с нарушением антикоррупционного законодательства. Апелляционная инстанция поддержала это решение.

Кассационная инстанция, изучив доводы сторон, сочла их несостоятельными и оставила ранее принятые судебные акты без изменения, подтвердив их законность и обоснованность.

