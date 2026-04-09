Генпрокуратура подала иск к экс-депутатам ЗСК Фурсе и Сидюкову

Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд Краснодара с иском к предпринимателям и бывшим депутатам Законодательного собрания Краснодарского края Сергею Фурсе и Алексею Сидюкову. По данным надзорного ведомства, ответчики вели совместную деятельность с вице-губернатором региона Андреем Коробкой, который 7 апреля был арестован по делу о мошенничестве, пишет «Ъ».

Как указывают в Генпрокуратуре, курируя агропромышленный комплекс, господин Коробка допускал многочисленные нарушения, предоставляя преференции аффилированным участникам рынка. Речь, в частности, идет о передаче земельных участков без проведения торгов, а также согласовании субсидий в их пользу.

Ранее, 7 апреля, суд принял решение об обращении в доход государства имущества Андрея Коробки кадастровой стоимостью около 10 млрд руб. В перечень активов, подлежащих изъятию, вошло в том числе поместье площадью 130 га, расположенное в Динском районе Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков