В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома

Обломки беспилотника упали на крышу частного дома в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. С ночи на месте работают оперативные и специальные службы.

«Ъ-Кубань» писал, что этой ночью в Краснодарском крае отражали атаку беспилотников. В поселке Саук-Дере Крымского района из-за падения обломков БПЛА погиб местный житель, который в этот момент находился на балконе многоквартирного дома.

Алина Зорина

