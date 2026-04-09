В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома
Обломки беспилотника упали на крышу частного дома в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. С ночи на месте работают оперативные и специальные службы.
«Ъ-Кубань» писал, что этой ночью в Краснодарском крае отражали атаку беспилотников. В поселке Саук-Дере Крымского района из-за падения обломков БПЛА погиб местный житель, который в этот момент находился на балконе многоквартирного дома.