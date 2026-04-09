В Крымском районе после атаки БПЛА повреждены 8 частных домов и один многоквартирный

В ночь на 9 апреля в Крымском районе зафиксированы повреждения девяти жилых домов, включая один многоквартирный и восемь частных. В течение дня муниципальные комиссии провели подворовые обходы для оценки ущерба, сообщили в оперштабе Кубани.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В поселке Саук-Дере пострадала квартира в многоквартирном доме, в Крымске — четыре частных дома, в хуторе Меккерстук — два, в поселке Горно-Веселый — еще два. В большинстве случаев повреждены окна.

Обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружены на улице хутора Ленинский, на территории винодельческого хозяйства в селе Молдаванское и на территории одного из предприятий Крымска.

