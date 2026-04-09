На Кубани суд подтвердил изъятие имущества экс-главы Ростовского областного суда

Краснодарский краевой суд окончательно подтвердил изъятие в пользу государства имущества бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и членов ее семьи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела в апелляционном порядке материалы дела по иску к Елене Золотаревой, Сергею Золотареву и Марии Данкевич. Ранее Первомайский районный суд Краснодара постановил обратить в доход России собственность ответчиков, поскольку они не смогли доказать ее приобретение на законные средства.

Проанализировав аргументы апелляционной жалобы, судебная коллегия не обнаружила оснований для ее удовлетворения. Постановление районного суда осталось без изменений и вступило в силу.

«Ъ-Кубань» писал, что в декабре 2025 года Первомайский районный суд Краснодара признал Елену Золотареву виновной по нескольким эпизодам получения взяток и назначил ей 15 лет лишения свободы с конфискацией 18,4 млн руб. и штрафом в 170 млн руб. Бывший заместитель Золотаревой Татьяна Юрова получила 13 лет колонии общего режима, штраф 120 млн руб. и конфискацию 3 млн руб., экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко — шесть лет колонии общего режима и штраф 4 млн руб., бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский — восемь лет колонии строгого режима и штраф 50 млн руб.

Алина Зорина