В создание курорта «Новая Анапа» инвестируют до 560 млрд рублей

Курорт «Новая Анапа» в Краснодарском крае возглавил рейтинг самых дорогих туристических проектов России. Консалтинговая компания Strategy Partners по запросу интернет-портала АТОР составила перечень из десяти курортов, совокупный объем инвестиций в которые достигает 1,7–1,8 трлн руб.

Более 80% этой суммы — порядка 1,36 трлн руб. — направят на строительство пяти приморских кластеров. Среди них лидирует анапский проект с бюджетом 461–560 млрд руб. Второе место в рейтинге заняла калининградская «Белая дюна» в Янтарном с инвестициями около 416 млрд руб. Замыкает тройку «Приморск» в Запорожской области (351 млрд руб.).

В десятку также вошли крымские «Золотые пески России» (72–120 млрд руб.), развитие Шерегеша (более 100 млрд руб.), «Волшебный Байкал» (более 90 млрд руб.), камчатские «Три вулкана» (около 67 млрд руб.), каспийский кластер в Дагестане (62,9 млрд руб.), вторая очередь Завидово в Тверской области (41,8 млрд руб., введена в 2025 году) и расширение Архыза в Карачаево-Черкесии (30,2 млрд руб.).

Аналитики отмечают особенность новых проектов — приоритет инфраструктуры. Сначала необходимо строить дороги, инженерные сети и коммуникации, а затем возводить объекты размещения.

Пять объектов суммарным бюджетом около 1 трлн руб. (59% всех инвестиций) находятся в предстроительной или проектной фазе. Сейчас существуют только мастер-планы и ведутся подготовительные работы.

Начало строительства «Новой Анапы» заявлено на 2026 год. Расширение Архыза запланировано на 2026–2030 годы. Первые очереди «Приморска» и «Золотых песков России» должны появиться до 2030 года. Завидово уже функционирует. Совокупный бюджет этих пяти объектов составляет 956 млрд руб.

Эксперты отмечают, что чем крупнее заявленные инвестиции, тем чаще проект находится на ранней стадии и тем выше неопределенность по срокам. Более скромные проекты в рамках совершенствования действующих курортов имеют меньше рисков по загрузке, но их потенциал роста ограничен конкуренцией.

