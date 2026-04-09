Суд ликвидировал фонд «Моя Кубань» и ассоциацию «Союз дорожников Кубани»

Первомайский районный суд Краснодара ликвидировал фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» и Краснодарскую краевую ассоциацию «Региональное отраслевое объединение работодателей Союз дорожников Кубани». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд установил, что обе организации являются аффилированными лицами и связаны с бывшим депутатом Государственной думы Вороновским. Членство в ассоциации было обязательным требованием для дорожно-строительных компаний, которые хотели участвовать в тендерах.

На площадке ассоциации Вороновский и подконтрольные ему лица занимались поиском подрядчиков, распределением объемов работ среди участников и устанавливали размер незаконного вознаграждения, которое рассчитывалось в процентах от сметной стоимости государственных заказов. Полученные коррупционные доходы Вороновский легализовывал через фонд «Моя Кубань».

С 2017 по 2024 год предприятия дорожной отрасли перечислили в фонд более 1,9 млрд руб.

Суд пришел к выводу, что деятельность фонда и ассоциации противоречит уставным целям. Характер допущенных нарушений является неустранимым и причиняет прямой ущерб обществу и государству.

Организации обязаны создать ликвидационную комиссию и провести процедуру ликвидации в течение четырех месяцев со дня вступления решения в законную силу. Движимое и недвижимое имущество фонда, а также деньги на счетах фонда и ассоциации обращены в доход государства.

Алина Зорина