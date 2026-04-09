Три человека пострадали при падении частей БПЛА на территории нефтебазы в Крымске

В Крымске из-за падения обломков беспилотника на территории нефтебазы пострадали три человека. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Двух пострадавших в результате происшествия госпитализировали. Третьему оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

В результате падения фрагментов БПЛА произошло возгорание, его потушили к утру 9 апреля. К ликвидации огня привлекли 80 специалистов и задействовали 29 единиц техники, в том числе от МЧС России.

«Ъ-Кубань» писал, что этой ночью над территорией Краснодарского края отражали атаку беспилотников. В поселке Саук-Дере Крымского района из-за падения обломков БПЛА погиб местный житель, который в этот момент находился на балконе многоквартирного дома.

Согласно информации Министерства обороны России, над территориями Краснодарского края и других регионов РФ этой ночью ликвидировали 69 беспилотников. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 23:00 8 апреля до 07:00 9 апреля.

Алина Зорина