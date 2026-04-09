Президент назначил трех новых заместителей председателя Краснодарского краевого суда

Президент Российской Федерации издал указ №237 от 9 апреля 2026 года о назначении заместителей председателя Краснодарского краевого суда. Все они назначены на шестилетний срок полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Должности заняли Иван Николаевич Бойко, Константин Анатольевич Калашников и Вячеслав Николаевич Овечкин.

Господин Бойко ранее возглавлял Геленджикский городской суд. Также был судьей в Советском районном суде Краснодара и членом Квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

Константин Калашников — экс-заместитель председателя Советского районного суда Челябинска, ранее был судьей Металлургического районного суда Челябинска.

Господин Овечкин ранее был прокурором Сочи.

Вячеслав Рыжков