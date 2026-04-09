На Кубани суд оправдал подростка по делу о преступлении сексуального характера

Советский районный суд оправдал 15-летнего подростка, обвиняемого в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетнего, установив отсутствие в его действиях состава преступления. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Обвинение предъявлялось по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Уголовное дело возбудили после инцидента между подростками в раздевалке бассейна.

Судебные заседания проводились в закрытом режиме. Изучив материалы дела и исследовав доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях обвиняемого.

Заслушав показания свидетелей и экспертов, проводивших комплексную стационарную психолого-сексолого-психиатрическую судебную экспертизу, суд решил, что вина подсудимого не доказана. Действия несовершеннолетнего носили шуточный характер и не имели сексуального подтекста. При вынесении оправдательного вердикта суд указал на отсутствие у подсудимого прямого умысла на совершение инкриминируемого деяния.

Решение обжаловали в Краснодарском краевом суде, однако судебная коллегия по уголовным делам признала выводы суда первой инстанции обоснованными. Оправдательный приговор признан законным и справедливым, оставлен без изменений и вступил в силу. За оправданным признано право на реабилитацию.

Алина Зорина