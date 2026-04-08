Главные новости за 8 апреля. Новороссийск
Ночью над акваторией Черного моря сбили БПЛА, сообщили в министерстве обороны.
В Геленджике оценивают ущерб после атаки беспилотников с 5 на 6 апреля.
Дмитрий Медведев посетил Новороссийск и провел совещание с ВМФ и ВКС по вопросам обеспечения безопасности.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о самых распространенных повреждениях квартир после атаки беспилотников.
Временно исполняющим обязанности замглавы Новороссийска по вопросам архитектуры и градостроительства назначена Людмила Гребенюк.
В Геленджике отремонтируют три памятника героям ВОВ за 17 млн руб.
Анапский городской суд избрал меру пресечения заместителю главы Наталье Рябоконь.
Режим повышенной готовности будет действовать в Новороссийске до 13 апреля из-за непогоды.