Главные новости за 8 апреля. Новороссийск

Ночью над акваторией Черного моря сбили БПЛА, сообщили в министерстве обороны.

В Геленджике оценивают ущерб после атаки беспилотников с 5 на 6 апреля.

Дмитрий Медведев посетил Новороссийск и провел совещание с ВМФ и ВКС по вопросам обеспечения безопасности.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о самых распространенных повреждениях квартир после атаки беспилотников.

Временно исполняющим обязанности замглавы Новороссийска по вопросам архитектуры и градостроительства назначена Людмила Гребенюк.

В Геленджике отремонтируют три памятника героям ВОВ за 17 млн руб.

Анапский городской суд избрал меру пресечения заместителю главы Наталье Рябоконь.

Режим повышенной готовности будет действовать в Новороссийске до 13 апреля из-за непогоды.