Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Геленджике оценивают ущерб после атаки беспилотников

В результате атаки БПЛА по Черноморскому побережью в ночь с 5 на 6 апреля в Геленджике зафиксировали повреждения в семи частных домах и восьми квартирах. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Частные домовладения пострадали в микрорайоне Голубая Бухта, повреждения в квартирах установлены в центре Геленджика. По информации оперштаба региона, зафиксировано выбитое остекление, по некоторым адресам пробита кровля, покосились рамы дверей.

В городе-курорте проводятся подомовые обходы для оценки ущерба.

София Моисеенко

