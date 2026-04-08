В Геленджике оценивают ущерб после атаки беспилотников

В результате атаки БПЛА по Черноморскому побережью в ночь с 5 на 6 апреля в Геленджике зафиксировали повреждения в семи частных домах и восьми квартирах. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Частные домовладения пострадали в микрорайоне Голубая Бухта, повреждения в квартирах установлены в центре Геленджика. По информации оперштаба региона, зафиксировано выбитое остекление, по некоторым адресам пробита кровля, покосились рамы дверей.

В городе-курорте проводятся подомовые обходы для оценки ущерба.

София Моисеенко