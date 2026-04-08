Памятники героям ВОВ в Геленджике отремонтируют за 17 млн рублей

В Геленджике проведут ремонт трех памятников советским воинам Великой Отечественной войны за 17,2 млн руб. Тендеры на осуществление работ размещены в единой информационной системе «Закупки».

Братскую могилу 69 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками на улице Десантной в Геленджике капитально отремонтируют за 6,3 млн руб. Еще 6,8 млн руб. выделили на капитальный ремонт братской могилы 803 воинов, погибших при налете фашисткой авиации на город. Этот памятник располагается на старом кладбище по улице Горная, 17.

Еще один памятник отремонтируют и благоустроят в Кабардинке за 4,3 млн руб. Речь идет о братской могиле трех советских воинов, которые погибли в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Мемориал находится в северо-западной окраине поселка, в районе второго отделения пансионата «Кабардинка».

Братские могилы, как указано в закупках, должны будут отремонтировать в срок до 8 июля 2026 года.

Кристина Мельникова