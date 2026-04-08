Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Новороссийск. Об этом чиновник заявил в своем MAX-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MAX-канал зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева Фото: MAX-канал зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев провел в Новороссийске совещание с командованием военно-морского флота, ВКС и руководителями оборонных предприятий. Зампред Совбеза России подчеркнул, что в ходе совещания поднимались вопросы поставок вооружения, спецтехники и средств поражения, включая беспилотники.

Также на совещании обсудили меры по защите Черноморского побережья от атак киевского режима. Встреча Дмитрия Медведева с ВМФ и ВКС состоялась после массированной атаки БПЛА по Новороссийску с 5 на 6 апреля, в результате которой пострадали десять человек. В городе зафиксированы повреждения в 232 объектах жилой инфраструктуры.

Кристина Мельникова